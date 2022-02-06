Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye'nin hedefleri belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca alınan 11 maddelik kararlarla birlikte yeşil kalkınmanın yol haritası çizilirken, konutların ısıtma giderleri de yüzde 30 düşüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlığın Antalya’da yapılan “Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye” temalı İstişare Toplantısı’nın 11 maddelik Sonuç Bildirgesini açıkladı.

İSTİHDAMDAN ENERJİ TASARRUFUNA KADAR ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI

Bakan Kurum, belediyelerin iklim dostu projelerine 37 milyar lira kaynak aktaracağını, elektrikli ve hibrit motorlu araçları hibe edeceklerini bildirdi. Bakan Kurum, 2022 yılı genç istihdam hedefinin 2 katına çıkarılarak 50 bin olarak belirlendiğini duyurdu. Konutların ısıtma giderleri yüzde 30 düşecek. Konutlarda yüzde 25 su tasarrufu sağlanacak. Yeni binalarda asgari enerji performansı C’den B’ye yükseltiliyor.

İKLİM KANUNU HAZIRLIKLARI 6 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK

İklim Kanunu’na ilişkin hazırlıkların 6 ay içinde tamamlanacağını kaydeden Bakan Murat Kurum, Türkiye’nin daha temiz bir dünya için teminat olarak gösterdiği eylemleri içeren 2030 Ulusal Katkı Beyanı’nın 2022 yılı bitmeden güncelleyeceklerini ifade etti.





BELEDİYELERE 37 MİLYAR KAYNAK AKTARILACAK

İller Bankası’nın, belediyelerin iklim dostu projelerine 37 milyar lira kaynak aktaracağını ve Emlak Katılım Bankası’yla güçlü maddi destekle çevre dostu konut ve araçların yaygınlaşmasının sağlanacağını açıklayan Bakan Kurum, “Belediyelerimize, çevreyi kirletmeyen, egzoz gazı üretmeyen, vatandaşımızın sağlığına zarar vermeyen elektrikli ve hibrit motorlu araçları hibe edeceğiz, yine bu noktada finansman desteği vereceğiz.” dedi.

Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye Sonuç Bildirgesi'ne göre, 81 ile afet erken uyarı sistemleri kurulacak, şehirlerin yeşil finansman imkanları artırılacak, kirletenden elde edilen gelir, temiz üretim yapan sanayiye teşvik olacak, Yenilenebilir Enerji Yatırım Portalı bu yıl içerisinde tamamlayacak, Depozito Yönetim Sistemi 81 il ve 972 ilçede yaygınlaştırılacak, atık su arıtma tesisleri, biyorafineri tesislerine dönüştürülecek ve Çevre Etiketi Sistemi, 2023'te 12 sektöre çıkarılacak.





SIFIR ATIK KAPSAMINDA GERİ KAZANIM ORANI ARTACAK

Sıfır Atık Projesi kapsamında geri kazanım oranının yüzde 22,4’e ulaştığını hatırlatan Bakan Kurum, bu oranı 2022’de yüzde 30’a, 2023’te yüzde 35’e çıkaracaklarını, 2035 yılı için hedeflenen yüzde 60 geri kazanım oranıyla Türk ekonomisine 90 milyar lira katkı sağlayacağını ve 200 bin istihdam rakamına ulaşılacağını söyledi.

DEPOZİTO YÖNETİM SİSTEMİ

Murat Kurum, döngüsel ekonomi ve sıfır atık hareketinin bir diğer uygulaması olan ve bu yıl Kızılcahamam’da pilot çalışması başlatılan, yeniden kullanılabilen ambalajlar için geliştirilmiş Depozito Yönetim Sistemi’nin 81 il 972 ilçede yaygınlaştırılacağını bildirdi. Kurum, halkın sisteme destek vermesi durumunda İstanbul’un yıllık enerji tüketiminin yüzde 10’u kadar enerji tasarrufu, Türkiye’nin günlük petrol tüketiminin iki katı petrolden tasarrufu sağlanacağını kaydetti.





ATIK ISI PROJESİ İLE KONUT GİDERLERİ YÜZDE 30 DÜŞECEK

Türkiye’deki tüm termik santrallerin atık ısı potansiyelinin hesaplandığını ve 4 milyon konutu ısıtabilecek atık ısının oluştuğunu söyleyen Bakanı Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Termik santrallerdeki atık ısı potansiyelinin tamamını kullanarak yaklaşık 4 milyon konutun ve 16 milyon vatandaşımızın ısıtma giderlerini yüzde 30 daha aşağı çekeceğiz. 6 ay içerisinde, Isıtmada Yeşil Dönüşüm Strateji Belgemizi yayınlayacak, atık ısının yeniden kullanımına özel olarak planladığımız yatırımlarımızı milletimizle paylaşacağız. Bugün, Manisa Soma Termik Santrali, 5 kilometre uzaklıktaki 10 bin konutu bu yöntemle ısıtmaktadır.”

KORUNAN ALAN BÜYÜKLÜĞÜ VE ŞEHİR İÇİ YEŞİL ALANLAR

Kurum, şehir içi yeşil alanlar ve korunan alan büyüklükleriyle ilgili alınan kararları da şu şekilde açıkladı: “Afetlere karşı en etkin yöntem olmasının yanında hava kirliliğiyle mücadelede de çok önemli görevler üstlenen korunan alanlarımızı ve şehir içi yeşil alanlarımızı arttıracağız. 2018 yılında ülkemizin yüzölçümünün yüzde 9’u seviyesinde olan korunan alan büyüklüğümüzü yüzde 11,91’e ulaştırdık. Bu büyüklüğü kademeli olarak bu yılın sonuna kadar yüzde 13,8’e, 2023 yılında OECD ortalaması olan yüzde 17’ye yükselteceğiz. Millet bahçeleriyle ortaya koyduğumuz 81 milyon metrekare yeşil alan hedefimizi Cumhuriyetimizin 100. yılında tamamlayacağız. Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı hâline gelen bisiklet kullanımını arttıracağız. 2023 yılına kadar ülkemizin her noktasına ulaşacak toplam 3 bin kilometre bisiklet yolu ve Türkiye bisiklet ağını tamamlayacağız.”





YENİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÜKSELİYOR

Enerji tüketiminin yüzde 30’unun konutlarda kullanıldığını belirten Bakan Murat Kurum, yeni yapılan binalarda asgari enerji performansının da yükseltileceğini bildirdi.

Bakan Kurum, “Enerji verimliliği normal binalara göre çok yüksek olan ve yenilenebilir enerji kullanan; şehircilik literatüründeki adıyla ‘Neredeyse Sıfır Enerjili Bina’ konseptine aşamalı olarak geçeceğiz. Bu amaçla; Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nde yeni bir düzenlemeye gideceğiz. Buna göre 2023 yılından itibaren; yeni yapılacak olan 5 bin metrekareden büyük binalarda halen en az ‘C’ olması gereken asgari Enerji Performansı’nı ‘B’ye yükselteceğiz.” dedi.

BİNALARDA KULLANILAN SULARDA YÜZDE 25 İNDİRİM SAĞLANACAK

Konutlarda kullanılan suyun daha tasarruflu tüketilmesi amacıyla sıhhi tesisat projelerinde lavabo musluk debilerini sınırlandıracaklarını da açıklayan Bakan Kurum, “Böylece lavabolarda kullanılacak sudan yaklaşık yüzde 25 tasarruf elde edeceğiz.” diye konuştu.





2022 YILINDA 50 BİN GENÇ İSTİHDAM EDİLECEK

2021 yılında Bakanlığının ve belediyelerin teknik şartnamelerinde yapılan değişiklikle genç istihdam seferberliğini başlattıklarını da anımsatan Bakan Kurum, “25 bin gencimiz bu proje kapsamında göreve başladı. 2022 yılı ise istihdam hedefimizi 2 katına çıkararak 50 bine yükseltmiş durumdayız. Yeşil Kalkınmanın lider ülkesi Türkiye hedefimiz doğrultusunda tüm sektörlerde yeni yüz binlerce istihdam sağlayacağız.” bilgisini verdi.

"KAMUDA ENERJİ TÜKETİMİNDE YÜZDE 70 AZALMAYI BAŞARACAĞIZ”

Türkiye Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi kapsamında okul, hastane, idari bina, üniversite kampüslerinden oluşan kamu binalarında enerji verimliliği projelerini de hayata geçireceklerini belirten Kurum, 2025 yılı sonunda bu projeyle, 700 kamu binasında minimum yüzde 20 enerji verimliliği, enerji tüketimlerinde de en az yüzde 70 azalmayı başaracaklarını söyledi.