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Yeşil pasaportlu ihracatçı aşılama programında öncelikli oldu

Yeşil pasaportlu ihracatçı aşılama programında öncelikli oldu

Dış ticaret Türkiye için önemli bir gelir kalemi iken, ihracatçıların aşılanmada öncelikli olması gündeme getirilmişti. Şimdi alınan bir kararla ihracatçılar öncelikli listeye alındı.