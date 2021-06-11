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    Yeşil pasaportlu ihracatçı aşılama programında öncelikli oldu

    Dış ticaret Türkiye için önemli bir gelir kalemi iken, ihracatçıların aşılanmada öncelikli olması gündeme getirilmişti. Şimdi alınan bir kararla ihracatçılar öncelikli listeye alındı.
    • AA
    • 11.06.2021 - 11:11
    • Güncelleme : 11.06.2021 - 11:35
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    Yeşil pasaportlu ihracatçı aşılama programında öncelikli oldu

    Bu kapsamda geniş katılımlı bir çatı örgütü olan Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) girişimleri ile salgın döneminde ihracatçının pazarlara hızlı erişimine katkı sağlayacak.

    YEŞİL PASAPORTLU İHRACATÇILAR AŞILAMADA ÖNCELİKLİ

    Alınan kararla, yeşil pasaport hamili ihracatçılar, koronavirüs aşısında öncelikli gruba alındı. Yeşil pasaportlu ihracatçılar, dünden itibaren sisteme girerek aşı randevusu almaya başladı.

    Yeşil pasaportlu ihracatçı aşılama programında öncelikli oldu #1

    "İHRACATÇIMIZIN PAZARLARA ERİŞİMİ KOLAYLAŞACAK"

    Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracat ailesinin, dünyanın birçok noktasıyla doğrudan temas halinde olduğunu belirtti. Türk bayrağını 210 ülke ve bölgede dalgalandıran ihracatçıların, ürünleri dünyaya hızla ulaştırmak adına, yoğun bir çalışma yürüttüklerinin belirtti.

    Gülle, önemli ihracat pazarlarının aşı pasaportu uygulaması başlattıklarını, bu pazarlara erişimi alınan aşı kararının kolaylaştıracağının altını çizdi.

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