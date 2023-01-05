Yetiştirilmesi riskli, hasadı zahmetli, kazancı güzel 'düğün çiçeği'

Antalya'da seralarda yetişen düğün çiçeğinin kazancı iyi ama yetiştirilmesi çok zahmetli.

Düğün çiçeği, Türkiye’de en çok Antalya’nın Aksu ilçesinde üretiliyor. Antalya'da seralarda yetişen düğün çiceğinin tanesi 2 ile 5 TL arasında satılıyor.

Soğuk ortamda saklanan tohumlar kış geldi diye ekiliyor

Yetiştirilme sürecinde nemlendirerek kasalara konulan tohumlar 3 dereceden başlıyor, 17 dereceye kadar bir ay depoda kalıyor. Bulunduğu ortamda kış geldiğini düşünen bitki, ekim ayında toprağa ekiliyor.

Avrupalılar talip

Düğün çiçeği, yurt dışından oldukça talep görüyor. Dekar başına 150 dal yıllık hasadı gerçekleştirilen düğün çiçeği, Avrupa ülkelerinin tercihi.

Hasadı mart sonuna kadar

Düğün çiçeklerinin Avrupa ülkeleri tarafından tercih edildiğini belirten üretici Yasin Başkurt, "Almanya ve Hollanda’da çiçek mezatına gönderiyoruz. Oradan bütün dünyaya dağıtımı yapılıyor. Düğün çiçeği çok özel bir çiçek, yaklaşık 20 yıldır üretiyoruz. Türkiye’de en çok üretimini biz yapıyoruz. Yetiştirmesi çok zor ve riskli bir çiçek. Kimse yetiştirmeyi tercih etmiyor. Dal fiyatı 2 TL ile 5 TL arasında satılıyor. Dönümden 150 bin dal kesiliyor. Kış çiçeği olduğu için ekim ayı içerisinde dikiliyor. Sürekli toprağı ıslak oluyor. Ekildikten 60 gün sonra hasat ediyoruz. Mart sonuna kadar hasadı yapılıyor." dedi.

Süreç zahmetli

İHA'nın haberine göre, çiçek soğanlarından 3 sene verim alabildiklerini, daha sonra ticari değerinin azaldığını söyleyen Başkurt, "Tohumları eylül ayında bir gece suda bekletiyoruz. Nemlendirerek kasalara konuluyor; 3 dereceden başlıyor, 17 dereceye kadar bir ay depoda kalıyor. Burada kış geldiğini düşünen bitkiyi ekim ayında toprağa ekiyoruz. Bu tohumlar ekim ayında toprakla buluşuyor. Sürekli yağmurlama yapıyoruz. Sonra damlama su veriyoruz. Yetişmesi için sera sıcaklığının 30 dereceyi geçmemesi gerekiyor.





"Ekim ayında toprakla buluşturuyoruz"

Ekimden sonra dikilirse Sevgililer Günü ya da Dünya Kadınlar Günü'ne yetiştiremiyorsunuz. Fiyatların çok iyi olduğu dönemlerde hasadın iyi olması için ekim ayında toprakla buluşması gerekiyor. Sürekli serin tutmak gerekiyor, sıcakta dikmek çok riskli. Hastalıklara karşı da çok hassas bir tür. Kırılgan, depo ömrü az bir çiçek. Depoda 20 gün dayanıyor. Vazo ömrünü depoda tamamlamadan satılması gerekiyor. 60 günde hasat ediliyor. Mart ayında da sezonu tamamlanıyor." diye konuştu.