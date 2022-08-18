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    Yetkililer uyardı: Trabzon hasır bileziğinde ikinci ele dikkat

    Tüketiciler, Trabzon hasırı bileziklerinde ikinci el ürünlerin, sıfır ürün gibi satışa sunulma riskine karşı dikkatli olmaya çağrıldı.
    • 18.08.2022 - 17:39
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 18:01
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    Yetkililer uyardı: Trabzon hasır bileziğinde ikinci ele dikkat

    Trabzon'da bir asrı aşkın geçmişi bulunan Trabzon hasırı bilezikleri düğünlerin gözdesi olmaya devam ediyor.

    Kendine has özellikleri ve tasarımı olan bu bilezik hediyeliklerin arasındaki ününü koruyor.

    Ancak, Trabzon hasırı satanların ikinci el ürün satabildiklerini tespit edildi. Bu nedenle de yetkililer bu modeli almak isteyenlere mutlaka güvendikleri bir kuyumcuya danışmalarını tavsiye ediyor.

    "Ucuzsa ikinci el olabilir"

    Uzmanlara göre, piyasadan düşük fiyatla hasır satın alanlar, ikinci el ürün almış olabilirler.

    Yetkililer uyardı: Trabzon hasır bileziğinde ikinci ele dikkat VİDEO


    Yetkililer uyardı: Trabzon hasır bileziğinde ikinci ele dikkat #1

    Trabzon hasır bileziğinde ikinci ele dikkat

    Trabzon'da bir asrı aşkın geçmişi bulunan Trabzon hasırı bileziklerinde ikinci el ürünlerin, sıfır ürün gibi satışa sunulma riskine karşı tüketicilerin dikkatli olması istendi.

    Makina kullanılmadan yapılıyor

    AA'nın haberine göre, makine kullanılmadan 31 ile 32 mikron inceliğindeki altın ya da gümüş tellerin örülmesiyle yapılan hasır takı seti, gerdanlık, bilezik, küpe ve yüzükten oluşuyor.

    Yetkililer uyardı: Trabzon hasır bileziğinde ikinci ele dikkat #2

    Fiyatını ayarı, gramajı ve şekli belirliyor

    Trabzon hasırının fiyatı, örüldüğü altın telin ayarı, gramajı ve şekline göre değişiyor.

    Yetkililer uyardı: Trabzon hasır bileziğinde ikinci ele dikkat #3

    "Piyasadan düşük fiyatla hasır satın alanlar, ikinci el ürün almış olabilirler"

    Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, Trabzon ekonomisine önemli katkı sağlayan Trabzon hasırının, kuyumcular tarafından ikinci el satışının yapılmaması gerektiğini söyledi.

    Yetkililer uyardı: Trabzon hasır bileziğinde ikinci ele dikkat #4

    "6 ilde bazı tespitlerde bulunduk"

    Trabzon hasırının ikinci el satışı konusunda bazı tespitlerde bulunduklarını belirten Yazıcı, "Trabzon hasır bileziği Trabzon'da üretilir, başka bir yerde üretilemez. Bunun bir patenti var, patentsiz satış dahi yapılamaz. Kaldı ki ikinci el ürünü vitrine koyuyor, tüketiciyi ve bizi yoruyor. İkinci eli koyarken de 'bu ikinci eldir' demiyor vatandaşa. Ayrıca vergisini de kaçırıyor, faturasını da kesmiyor. Bununla ilgili tespitlerimiz var. Yaklaşık 6 ilde bunu tespit ettik ve mahkeme yolundayız. Adli tatilin hemen akabinde çalışmalarımız olacak." dedi.

    Yetkililer uyardı: Trabzon hasır bileziğinde ikinci ele dikkat #5

    "İkinci el hasır alanlar kayba uğruyor"

    Yazıcı, ikinci el hasır ürün alanların yaşadığı kayba da değinerek, "Kullandım hırpalandı ve yıprandı. Haliyle bunu alıyorlar, ütü dediğimiz temizlik işleminin ardından bir vatandaşa satılıyor. Buna 'ikinci el' demiyor ve sıfır olarak satıyor. Alan tüketici de bakıyor ve başka bir yerinde arıza verince kötü bir imaj oluşuyor. Sıfır ürün alsa böyle bir şey olmayacak. Kullanılmış ürünü aldığından kendisi haberdar değil. Bu sefer, Trabzon hasır bileziği kötüleniyor. Haliyle yarışamayacağımız bir pazarla da karşı karşıya kalıyoruz." diye konuştu.

    Yetkililer uyardı: Trabzon hasır bileziğinde ikinci ele dikkat #6

    "Vergiden kaçırıyor, tüketiciyi kandırıyor"

    Bu durumun mali açıdan hem ülkeye hem de tüketiciye olumsuz yansımaları olduğunun altını çizen Yazıcı, "Siz altını getirip bozduruyorsunuz, ben buna fatura dahi düzenlemiyorum. Çünkü alıp orada belirtmek zorundayım. Onu mutlaka bir toptancıdan almak zorundadır. Vergisini vermediği halde vitrinine koyuyor ve tüketiciyi kandırıyor." ifadelerini kullandı.

    Yetkililer uyardı: Trabzon hasır bileziğinde ikinci ele dikkat #7

    "Gramı 1.107 liranın artı ise dikkat"

    Hasır bileziğin gramının bugünlerde 1.107 liradan satışa sunulduğunu belirten Yazıcı, "Düşünün ki bu eğer 1.000 lira ya da 1.030 liraya alındıysa anlayın ikinci eldir. Çünkü öyle bir rakam yok ve bunun bir maliyeti var, vitrine geliş fiyatı var." değerlendirmesini yaptı.

    Yetkililer uyardı: Trabzon hasır bileziğinde ikinci ele dikkat #8

    Yetkililer uyardı: Trabzon hasır bileziğinde ikinci ele dikkat #9


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