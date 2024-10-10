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Özel Haber

2024'te asgari ücrete bir kez zam yapılmış ve net olarak 17 bin 2,12 lira olarak açıklanmıştı.

2025'in asgari ücretinin belirlenmesinde yıl sonu enflasyon oranı önemli rol oynayacak ve bu oranla ilgili çeşitli beklentiler gündeme geldi.

Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan 2024 yılı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 41,50 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) en son açıkladığı rapordaki 2024 yılı TÜFE beklentisi yüzde 38 olarak belirlendi.

2024 yılı Eylül ayı Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yıl sonu enflasyonu yüzde 43,14 olarak bekleniyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) 2024 yılı Nisan raporuna göre 2024 yılı TÜFE beklentisi yüzde 45 oldu.

Uluslararası kuruluşlardan Morgan Stanley’e göre 2024 yılı TÜFE beklentisi yüzde 42,40, JP Morgan’a göre 2024 yılı beklenti yüzde 42,50 ve Goldman Sachs’a göre 2024 yılı TÜFE beklentisi yüzde 36 olarak açıklandı.

İŞVERENLERDEN İLK TEKLİF: YÜZDE 30

Ekonomim'in haberine göre, işverenlerin asgari ücrette yüzde 30 oranında bir artış talep ettiği iddiaları gündeme geldi.

22 BİN 199,75 LİRA

Net asgari ücrete yüzde 30 zam geldiğinde, 17 bin 2,12 lira 5 bin bin 177,63 lira zamla birlikte toplam 22 bin 199,75 liraya çıkacak.

DİSK KARŞI ÇIKTI

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Sekreteri Tayfun Görgün, açıklanan bu zam oranına ilişkin olarak açlık sınırının göz önünde bulundurulması gerektiğini bildirerek şöyle konuştu:

Bu söylemleri dile getirirken bir de açlık sınırına baksınlar. İşçiler bu tür açıklamalara boyun eğmeyecek.

BEKLENTİLERE GÖRE ASGARİ ÜCRETİN GELEBİLECEĞİ NOKTA

17 bin 2,12 lira, yüzde 36,00 zamla: 23 bin 112,88 lira

17 bin 2,12 lira, yüzde 38,00 zamla: 23 bin 462,92 lira

17 bin 2,12 lira, yüzde 41,50 zamla: 24 bin 57,99 lira

17 bin 2,12 lira, yüzde 42,40 zamla: 24 bin 177,01 lira

17 bin 2,12 lira, yüzde 42,50 zamla: 24 bin 228,02 lira

17 bin 2,12 lira, yüzde 43,14 zamla: 24 bin 336,83 lira

17 bin 2,12 lira, yüzde 45,00 zamla: 24 bin 653,07 lira

AÇIKLANAN SON VERİ

TÜİK'in açıkladığı son enflasyon verisine göre ise TÜFE'deki değişim 2024 yılı Eylül ayında, bir önceki aya göre yüzde 2,97, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,38 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 63,47 olarak gerçekleşti.

4 Kasım'da ise ekim ayı enflasyonu açıklanacak.