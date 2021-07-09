Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15,64 oldu

TCMB temmuz ayı piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Enflasyon, döviz ve büyüme beklentisi artarken faiz sabit kaldı.

2021 yılı Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 56 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

CARİ YIL SONU TÜKETİCİ ENFLASYONU YÜZDE 15,64 OLDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,46 iken, bu anket döneminde yüzde 15,64 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,12 iken, bu anket döneminde yüzde 12,62 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,16 ve yüzde 10,43 olarak kayıtlara geçti.

FAİZ BEKLENTİLERİ YÜZDE 19

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi ve TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 19 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,72 iken, bu anket döneminde yüzde 15,56’ya düşmüştür. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 15,57 ve yüzde 15,41 oldu.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ 8,99 LİRA

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 8,95 lira iken, bu anket döneminde 8,99 lira oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 9,23 lira iken, bu anket döneminde 9,34 lira olarak gerçekleşti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ YÜZDE 5,8

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,9 iken bu anket döneminde yüzde 5,8 olarak gerçekleşti. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 4 oldu.