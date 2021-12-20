Yıl sonu yaklaşıyor, para puanları kontrol etme zamanı

Kart sahibi ya da mobil üye tüketicilerin, alışveriş yaptıkça kazandıkları para puanların bir kısmı yıl başından sonra kullanılamayacak.

Günümüzde, ticari rekabetin ve internet üzerinden yapılan alışverişlerin artması ile birlikte müşteri memnuniyeti ile müşteri bağlılığı ön plana çıkıyor. “Sadık müşteri” diye adlandırılan düzenli alışverişte bulunan müşteriler, işletmeler açısından daha önemli hale geldi.

Firmalar, müşteri bağlılığını sağlamak ve satışları artırmak amacıyla, müşteri kartları vermekte veya internet üzerinden mobil üyelikler sağlanıyor. Kart sahibi ya da mobil üye tüketiciler, alışveriş yaptıkça para puanlar kazanıyor. Firmalar doğum günü, evlilik yıldönümü gibi özel günlerde de hediye para puanlar veriyor.

PARA PUANLARIN BAZILARI YIL SONUNA KADAR KULLANILMAZSA KAYBEDİLEBİLİR

Örneğin hava yolu şirketleri uçuş yaptıkça uçuş milleri, bankalar, akaryakıt şirketleri ve kurumsal firmalar ise para puanlar veriliyor. Kazanılan para puanlar, yıl sonlarında veya belirli bir tarih aralığında kullanılmaması halinde geçerliliğini yitiriyor.

KREDİ KARTLARINDAKİ PARA PUANLAR YENİ YILA AKTARILIYOR

Buna karşın, kredi kartları gibi bazı kartlardaki para puanlar, genellikle yıl sonlarında geçerliliğini yitirmeyip, sonraki yıllarda da kullanılabiliyor.

“BİLİNÇLİ TÜKETİCİ OLARAK, BİRİKEN PARA PUANLARIMIZI KONTROL ETMELİYİZ”

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, konu ile ilgili olarak “Her birimiz birden fazla kredi kartına, firma kartı veya firmaların internet mobil üyeliklerine sahip bulunmaktayız. Bilinçli birer tüketici olarak, yaklaşan yıl sonu nedeniyle, öncelikle biriken para puanlarımızı kontrol etmeli ve geçerlilik sürelerini öğrenmeliyiz. Ekstrelerimizi inceleyerek, alışveriş anında kasa görevlilerine sorarak veya cep telefonlarımızdan kontrol yaparak para puanlarımızı ve geçerlilik sürelerini öğrenebiliriz.” açıklamasını getirdi.