Yılbaşına özel kokina çiçekleri satışa çıktı! Demeti 300 TL

İHA

Yılbaşının simgelerinden biri olarak görülen kokina çiçekleri, şimdiden rafları süslemeye başladı.

Çiçekçiler, kokina demetlerinin fiyatının 300 TL olduğunu belirtiyor.

Yılbaşının simgelerinden biri olan kokina çiçeği tezgahlardaki yerini aldı. Yılın sonuna doğru yaklaşırken herkesi yeni yıl heyecanı sarmaya başladı.

Yeni yıl ile beraber hazırlıklar devam ederken, kokina çiçekleri çiçekçilerin tezgahlarını süslüyor.

"KOKİNALAR BİZE HAZIR GELİYOR"

Yılbaşı için şimdiden kokina çiçeklerini hazırladıklarını belirten çiçekçi Zöhrap Talayhan, şöyle konuştu:

Siparişler gelmeye başladı. Yılbaşına bir hafta kala bu siparişler daha da artacaktır. Kokinalar bize hazır geliyor. Biz burada satışını yaparken müşterilerin talebine göre süsleyip hazırlıyoruz.

"ELDİVENLE HAZIRLIYORUZ"

Çok fazla dikenli olduğu için eldiven ile hazırlıyoruz. Günlük şu anda 10-15 adet sipariş geliyor. Yılbaşına bir hafta kala bu rakam 30-40 adete çıkar.

"TANESİ 250-300 TL"

Dükkanımıza gelip alan da oluyor. Fiyatlarda geçen seneye göre çok büyük fark oldu. Demetini bu yıl ortalama 250-300 TL arasında satıyoruz. Kokinanın maliyet ve işçiliği çok fazla.

"MEYVELERİ VE DALLARI AYRI AYRI TOPLANIYOR"

Normalde kokinalar ormanda yetişiyor. Yaprakları farklı dallardan meyveleri farklı dallardan toplanıyor. Meyveler daha sonra dikenli olan yapraklara tek tek takılıyor.

"ŞU ANA KADAR 500 DEMET SATTIK"