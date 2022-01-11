Yılda 170 bin hanenin elektriği temiz enerji ile karşılanacak

Yılda 170 bin hanenin elektriği temiz enerji ile karşılanacak

Türkiye'de önemli bir ivme kaydeden, yerli ve yenilenebilir enerji alanında yatırımlar devam ediyor.

Türkiye’nin enerji alanındaki dışa bağımlılığını azaltarak ekonomisine güç katacak yatırımlar, aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek için de temiz enerji kullanımını artırıyor.

Jeotermal enerji üretim alanında yatırımlarını sürdüren GÜRİŞ’in enerji grubu Mogan Enerji Yatırım Holding tarafından, Aydın’ın Germencik ilçesinde kurulan 50 MW (2x 25 MW) gücündeki EFE 8 Jeotermal Enerji Santrali’nin son ünitesi de devreye alındı.

YILLIK 15 MİLYON DOLARLIK GAZ İTHALATININ YERİNİ ALDI

Bu kapsamda 50 MW (2x 25 MW) kapasiteli iki üniteden oluşan EFE 8 Jeotermal Enerji Santrali, milli kaynaklar kullanılarak üretilen 400 milyon kWs temiz elektrik, yıllık 15 milyon dolarlık gaz ithalatının yerini alarak 170 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak.