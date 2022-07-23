TOBB, haziran ayına ve yılın ilk altı aylık sürecine göre açılan ve kapanan şirket sayılarını yayınladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) her ay düzenli olarak açıkladığı istatistiklerine devam etti ve haziran ayına ait kurulan ve kapanan şirket rakamlarına açıklık getirdi.

Haziran'da 153 şirket Rus ortaklığıyla kuruldu

Buna göre, haziran ayında 13 bin 396 şirket, 116 kooperatif, 2 bin 465 gerçek kişi ticari işletme kuruldu. Haziranda kurulan 2 bin 228 yabancı ortak sermayeli şirketin bin 201’i Türkiye, 153’ü Rusya Federasyonu, 147’si İran ortaklı olduğu belirlendi.

2 bin 640 şirket kapandı

Haziran ayında 2 bin 640 şirket, 115 kooperatif ve bin 877 gerçek kişi ticari işletme kapandı. Buna göre haziran ayında kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 32, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 115,3 oldu.

Kapanan kooperatif sayısı da haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 113 olurken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 167,4 oldu.

Haziran ayında kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı bir önceki aya göre yüzde 60,6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,6 oldu.

Yılın ilk altı ayında kurulan şirket sayısı yüzde 20,6 arttı

2022’nin ilk 6 ayında, 2021’in ilk 6 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 20,6, kurulan kooperatif sayısı yüzde 22,4 arttı. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,5 azaldı.

ANKA'nın haberine göre, 2022’nin ilk 6 ayında, 2021’in ilk 6 ayına göre kapanan şirket sayısında yüzde 83,3, kapanan kooperatif sayısında yüzde 138,4, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 5,5 artış oldu.