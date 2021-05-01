Yılın ilk çeyreğinde 3 binden fazla yabancı ortaklı şirket kuruldu

Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde koronavirüs salgınının etkisini devam ettirmesine rağmen toplam sermayesi 2 milyar 200 milyon liraya yaklaşan 3 bin 218 yabancı ortaklı şirket kuruluşu gerçekleşti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) istatistiklerine göre, ocak-mart döneminde kurulan şirketlerin 333'ü anonim, 2 bin 885'i limited şirket olarak faaliyete geçerken, yabancı sermaye oranı yüzde 88,14'ü buldu.

Verilerden yeni kurulan yabancı şirketlerin İstanbul'u tercih ettiği gözlendi.

KURULAN İRAN ŞİRKETLERİ AĞIRLIKTA

Bu şirketlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında, 200'ünün İran, 124'ünün Suriye, 84'ünün Ürdün, 73'ünün Libya, Almanya ve Pakistan, 72'sinin Lübnan ortaklı olduğu görüldü. Bu ülkeleri, 70 şirketle Azerbaycan, 67 şirketle Mısır, 65 şirketle Irak, 51 şirketle ABD, 42 şirketle Birleşik Arap Emirlikleri ve 41 şirketle Suudi Arabistan ortaklı olanlar izledi.

Katar ortaklı şirketlerin toplam sermayesi 3 aylık dönemde 816 milyon 600 bin lirayı geçti. Hollanda ortaklı şirketlerin sermayesi 231 milyon 900 bin lira, İran ortaklı şirketlerin sermayesi 61 milyon 700 bin lira, Ürdün ortaklıların sermayesi 60 milyon lira, Suriye ortaklıların sermayesi 58 milyon 700 bin lira, Suudi Arabistan ortaklıların sermayesi 52 milyon 100 bin lira, Almanya ortaklıların sermayesi 40 milyon 300 bin lira ve Irak ortaklıların sermayesi 31 milyon 900 bin lira olarak hesaplandı.

YABANCI ŞİRKET KURULUŞUNDA GÖZDE İL İSTANBUL

İstanbul, 2 bin 31 şirketle söz konusu dönemde en fazla yabancı sermayeli şirketin kurulduğu iller arasında ilk sırada yer aldı. Antalya 158, Ankara 145, Mersin 118, Gaziantep 116 ve Bursa 105 şirketle İstanbul'u takip etti. İstanbul'da kurulan söz konusu şirketlerin toplam sermayesi 1,8 milyar liraya yaklaştı.

İstanbul'u sermaye büyüklüğü bakımından 107 milyon lirayla Mersin, 79 milyon lirayla Gaziantep, 52 milyon lirayla Ankara, 46 milyon 700 bin lirayla Bursa, 41 milyon 300 bin lirayla Antalya izledi.