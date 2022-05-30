Haberler

Ekonomi Haberleri

Yılın ilk çeyrek büyümesi yarın açıklanacak

Yılın ilk çeyrek büyümesi yarın açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, bugün yaptığı bir konuşmada öncü verilere göre, yılın ilk çeyrek büyüme rakamını yüzde 7 olarak beklediklerini dile getirdi.