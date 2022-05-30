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    Yılın ilk çeyrek büyümesi yarın açıklanacak

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, bugün yaptığı bir konuşmada öncü verilere göre, yılın ilk çeyrek büyüme rakamını yüzde 7 olarak beklediklerini dile getirdi.
    • 30.05.2022 - 14:10
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 14:26
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    Yılın ilk çeyrek büyümesi yarın açıklanacak

    Türkiye ekonomisi, koronavirüs salgınının gölgesinde 2021'in son çeyreğinde yüzde 9,1 ve yılın tamamında ise yüzde 11 büyümüştü.

    Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları, yarın saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak.

    Ocak ve Mart aylarını kapsayan 2022 yılının ilk çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri internet sitesinden açıklanacak.

    Büyümenin yüzde 7 olması bekleniyor

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün katıldığı Türkiye Bankalar ve Borsalar Birliği'nde yaptığı konuşmada, "Öncü veriler, ilk çeyrekte büyümenin yüzde 7 civarında gerçekleşeceğine işaret ediyor." dedi.

    Ekonomistlerin tahmini yüzde 7,2

    AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7,2 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin ilk çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri yüzde 5,4 ile yüzde 8,1 aralığında yer aldı.

    Yılın ilk çeyrek büyümesi yarın açıklanacak #1

    Yıl sonu büyüme tahmini yüzde 3,5

    Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,5 olarak gerçekleşti.

    Merkez Bankası'nın 2022 yılı büyüme beklentisi nisanda yüzde 3,2 iken, en son yapılan anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir yüzde 4'te sabit kaldı.


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