Yılın ilk işlem gününde altının seyri yukarı yönlü! Gram altın 1,980 lira

Altının ons fiyatı, 2023'ün son işlem günü olan cuma gününü yüzde 0,2 azalışla günü 2 bin 63 dolardan tamamladı.
Dünyada altının seyrinin yukarıya dönmesinin dışında iç piyasalarda da yarın açıklanacak aralık ayı enflasyonu beklentisi hakim.
Memur maaşlarının ve emeklilerin aylıklarının belirlenmesinde rol oynayacak açıklama ile birlikte piyasalarda hareketliliğin daha çok artması bekleniyor.
Altının onsu 2 bin 70 dolarda
Altının onsu, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 70 dolardan işlem görüyor.
Altının onsu artarken iç piyasada gram altın da yükselişini devam ettiriyor.
İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatları da artış seyrine girdi.
Altın fiyatları
Gram altın: 1.980 lira
Çeyrek altın: 3 bin 358 lira
Cumhuriyet altını: 13 bin 684 lira
Tam altın: 13 bin 435 lira
Yarım altın: 6 bin 718 lira
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