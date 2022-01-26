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Yılın ilk kararı! FED ocak ayı 2022 faizi açıklandı mı, kaç oldu?

Yılın ilk kararı! FED ocak ayı 2022 faizi açıklandı mı, kaç oldu?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısına dört gözle bekleniyor. Peki FED 2022 ocak ayı faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? İşte detaylar...