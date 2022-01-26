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- Yılın ilk kararı! FED ocak ayı 2022 faizi açıklandı mı, kaç oldu?
Yılın ilk kararı! FED ocak ayı 2022 faizi açıklandı mı, kaç oldu?
ABD Merkez Bankası'nın (FED) kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısına dört gözle bekleniyor. Peki FED 2022 ocak ayı faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? İşte detaylar...
- Haber Merkezi
- 26.01.2022 - 09:19
ABD Merkez Bankası, yılın ilk faiz politikasını belirlemek için toplanıyor...
Altın ve doları etkilemesi beklenen FED faiz kararı ne olacak merak konusu.
Yatırımcılar, FED toplantısından çıkacak kararlar ve sonrasında Powell'ın açıklamalarına diikat kesilmiş durumda.
Ekonomistler ABD Merkez Bankası'nın bu ay da politika faizini 0-0,25 aralığında sabitleyeceğini öngörüyor.
Peki FED faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? FED ocak ayı faizi kaç oldu? İşte detaylar...
FED OCAK 2022 FAİZİ AÇIKLANDI MI?
FED faiz kararı henüz açıklanmadı. Bugün düzenlenecek olan toplantıyla birlikte güncel rakamlar netlik kazanacak.
26 Ocak Çarşamba Fed'in faiz kararını saat 21.00 sıralarında açıklaması bekleniyor.