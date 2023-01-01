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    Yılın ilk kruvaziyer gemisi Kuşadası'na geldi

    Türkiye'de 2022'de kruvaziyer turizmi artmıştı. 2023'te kış ayında olunmasına rağmen kruvaziyerler hız kesmedi.
    • 01.01.2023 - 16:49
    • Güncelleme : 01.01.2023 - 16:52
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    Yılın ilk kruvaziyer gemisi Kuşadası'na geldi

    Kruvaziyer gemiler yanaştıkları bölgede önemli ekonomik hareketliliğe sebep oluyor.

    Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine, 2023'ün ilk turistik yolcu gemisi yanaştı.

    841 yolcu

    Ege Port Kuşadası'na sabah saatlerinde yanaşan Norveç bandıralı 228 metre uzunluğundaki yolcu gemisi "Viking Sky"den İngiltere ve ABD vatandaşı 841 yolcu indi.

    Yolcular alışveriş yaptı

    Turistler, Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi ile ören yerlerine gitti ve çarşı ve dükkanlardan alışveriş yaptı.

    Limana 2022'nin sonunda Norveç bayraklı Viking Venus gelmişti.

    kruvaziyer

    2023'te yolcu sayısının 1 milyonu geçmesi bekleniyor

    AA'nın haberine göre, Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, Türkiye'ye gelen kruvaziyer sayısının 2023'te artacağını öngördüklerini belirterek, "Özellikle Kuşadası için ciddi bir büyüme beklentisi içindeyiz. 2023 yılında önemli bir aksilik olmadığı müddetçe yolcu sayısının 1 milyonu geçmesi bekleniyor. Bu da bu zamana kadar Kuşadası tarihinin en fazla yolcu sayısı olacak." dedi.

    kruvaziyer


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