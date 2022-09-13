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    Yılın ilk sekiz ayında Rusya’nın bütçe fazlası azaldı

    Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya, ekonomisini ayakta tutmaya çalışırken bütçesi fazla vermişti ancak bu artı değerin de yaşanan gelişmelerden olumsuz etkilenerek azaldığı duyuruldu.
    • 13.09.2022 - 08:58
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    Yılın ilk sekiz ayında Rusya’nın bütçe fazlası azaldı

    Rusya Maliye Bakanlığı, bütçe verilerini açıkladı. Buna göre ülkede enerji gelirlerinin arttığını ancak buna rağmen savaş için getirilen yaptırımların bu artışı törpülediğini belirtiliyor.

    Bütçe fazlası 17,6 trilyon rubleden 137 milyar rubleye geriledi

    Ülkenin toplam bütçe gelirleri bu yılın ocak-ağustos döneminde 17,6 trilyon ruble düzeyinde gerçekleşti. Rusya’nın bütçe fazlası bu yılın ilk 8 ayında, yılın ilk 7 ayına kıyasla yüzde 71 gerileyerek 137 milyar rubleye (yaklaşık 2,3 milyar dolar) düştü.

    Bütçe fazlası yüzde 71 düştü

    Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre, bu yılın ocak-ağustos döneminde, Rusya'nın bütçe giderleri ise 17,5 trilyon ruble olurken, bütçe fazlası da 137 milyar ruble seviyesine geriledi. Ülkenin bu yılın ocak-temmuz döneminde 481 milyar ruble düzeyinde gerçekleşen bütçe fazlası böylelikle yüzde 71 düşmüş oldu.

    petrol

    Petrol ve doğalgaz gelirleri de 7,8 trilyon ruble

    Rusya'da enerji gelirleri bütçenin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Rusya'nın yılın ilk 8 ayındaki petrol ve doğalgaz gelirleri de 7,8 trilyon ruble düzeyinde gerçekleşti.

    AA'nın haberine göre, uzmanlar, Rusya’nın artan petrol ve doğalgaz gelirlerine rağmen, yaptırımların etkisini hafifletmek için harcamalarını da artırdığını ve bu nedenle bu yıl bütçe açığı vermesinin olası olduğuna işaret ediyor.


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