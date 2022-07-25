Yılın ilk yarısında 10 bine yakın yabancı ortaklı şirket kuruldu

TOBB, her ay açılan ve kapanan şirket sayılarını paylaşıyor. Buna göre ülke genelinde 6 ayda yaklaşık 9 bin 828 yabancı ortaklı şirket kurulduğu açıklandı.

Günümüzde yabancı yatırımın ön plana çıktığı bir süreçten geçiliyor.

Geçen yılın ilk yarısında 3,2 milyar lira sermayeye sahip 5 bin 978 yabancı ortaklı şirket kurulmuştu. Bu yılın aynı döneminde sayının yüzde 64,4 artması dikkati çekti.

Yılın ilk yarısında yabancı sermaye 5,4 milyar lira oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) istatistiklerine göre, Türkiye'de yılın ilk yarısında toplam sermayesi 5,4 milyar lirayı bulan 9 bin 828 yabancı ortaklı şirket kuruluşu gerçekleştirildi.

Ocak-haziran döneminde kuruluşuna imza atılan şirketlerin 884'ü anonim, 8 bin 944'ü limited olarak faaliyete geçerken, yabancı sermaye oranı yüzde 80,8'i buldu.

En fazla İran ortaklığında yabancı şirket kuruldu

9 bin 828 yabancı ortaklı şirketin ülkelere göre dağılımına bakıldığında, 640'ının İran, 500'ünün Rusya Federasyonu, 269'unun Almanya, 266'sının Suriye 186'sının Mısır ortaklı olduğu görüldü.

Bu ülkeleri, 179 şirketle Ürdün, 162 şirketle Pakistan, 160 şirketle Azerbaycan 159 şirketle Irak, 141 şirketle ABD ortaklı olanlar izledi.

İran ortaklı şirketlerin sermayesi 347,4 milyon lira

İran ortaklı şirketlerin toplam sermayesi 6 aylık dönemde 347,4 milyon lira oldu. Rusya ortaklı şirketlerin sermayesi 306,5 milyon lira, Almanya ortaklıların 299,3 milyon lira, Hong Kong ortaklıların 230,5 milyon lira, İngiltere ortaklıların 212,7 milyon lira, Belçika ortaklıların 206,5 milyon lira, Suriye ortaklıların toplam sermayesi de 150,2 milyon lira oldu.

İstanbul yabancıların gözdesi haline geldi

İstanbul, 6 bin 122 şirketle söz konusu dönemde en fazla yabancı sermayeli şirketin kurulduğu iller sıralamasında ilk sırada yer aldı. Bu ili Antalya 767, Ankara 402, Mersin 353 ve Bursa 262 şirketle takip etti. İstanbul'da kurulan söz konusu şirketlerin toplam sermayesi 3,3 milyar lira oldu.