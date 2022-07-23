Yılın ilk yarısında 4,6 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı

Türkiye'den yapılan binek otomobil ihracatı 6 ayda 4,6 milyar dolara ulaştı.

AA'nın haberine göre, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, Türkiye'den yılın ilk yarısında 4 milyar 590 milyon 207 bin dolarlık binek otomobil ihraç edildi.

Ocak-haziran döneminde 97 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye binek otomobil satıldı.

Otomotiv endüstrisinin ihracatında binek otomobilin payı yüzde 30,1

Bu dönemde 15 milyar 261 milyon 224 bin dolarlık dış satıma imza atan otomotiv endüstrisinin ihracatında binek otomobilin payı yüzde 30,1 oldu.

Geçen yıl ocak-haziran döneminde 4 milyar 923 milyon 650 bin dolar olan binek otomobil ihracat tutarı, bu yılın aynı döneminde yüzde 6,7'lik azalışla 4 milyar 590 milyon 207 bin dolara geriledi.

En fazla ihracat Fransa'ya

Binek otomobil ihracatı yapılan ülkelere bakıldığında, ilk sırada Türkiye'nin otomotiv sektöründe ikinci ana pazarı olan Fransa'nın yer aldığı görüldü. Bu ülkeye dış satım yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 düşüşle 659 milyon 248 bin dolar olarak gerçekleşti.

Birleşik Krallık'a ihracatta yüzde 32 artış

En fazla binek otomobil ihracatı yapılan ikinci ülke ise Birleşik Krallık oldu. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 395 milyon 105 bin dolarlık binek otomobil satılan Birleşik Krallık'a ihracat 522 milyon 786 bin dolara çıktı.

Üçüncü sıradaki İspanya'ya binek otomobil ihracatı da 405 milyon 862 bin dolardan 456 milyon 699 bin dolara yükseldi.

Fransa, Birleşik Krallık ve İspanya'ya yapılan ihracat, ocak-haziran dönemindeki toplam binek otomobil dış satımının yüzde 35,7'sini oluşturdu.

Binek otomobil dış satımında ilk 10 pazardan 7'sini Avrupa Birliği ülkeleri oluşturdu.