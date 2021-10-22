Yılın son Enflasyon Raporu 28 Ekim'de açıklanacak

TCMB, yılın son Enflasyon Raporu'nu 28 Ekim'de Ankara'da düzenleyeceği toplantı ile açıklayacağını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruya göre, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2021-IV"ün tanıtımı amacıyla 28 Ekim perşembe günü bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

TOPLANTI ÖNCE SUNUM, ARDINDAN SORU-CEVAP ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞECEK

Merkez Bankası'nın Ankara'daki idare merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da Kavcıoğlu'nun sunumu ile başlayacak. Kavcıoğlu, daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek olan toplantı, bankanın internet sitesinin yanı sıra resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

RAPORDA ENFLASYON TAHMİNİ YER ALACAK

TCMB'nin yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2021 sonunda orta noktası yüzde 14,1 olmak üzere, yüzde 12,2 ile yüzde 16 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.