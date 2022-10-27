Turizm geliri yılın üçüncü çeyreğine yüzde 27,1 arttı

Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27,1 yükselerek 17 milyar 952 milyon 361 bin dolar oldu.

TÜİK, revizyon ile birlikte yılın üçüncü çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

17 milyar 952 milyon 361 bin dolar



Turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan III. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27,1 artarak 17 milyar 952 milyon 361 bin dolar oldu.

Turizm gelirinin yüzde 14,3'ü ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Turizm geliri güncellenerek yayınlandı

Turizm istatistiklerinin iyileştirilmesine yönelik olarak Türkiye İstatistik Kurumu, T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankalararası Kart Merkezi işbirliğiyle ana revizyona ilişkin çalışmalar yürütüldü. Revizyon kapsamında yeni veri kaynakları sisteme entegre edilmiş, metodolojik iyileştirmeler gerçekleştirilmiş ve 2012 yılına kadar geriye dönük olarak güncellendi.



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