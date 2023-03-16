Yıllık gelir beyanı ve Varlık Barışı başvuruları 31 Mart'ta sona eriyor Varlık barışı için tanınan ek sürelerin sonuna yaklaşıldı. Varlık Barışı dışında gelir vergi beyanı ve emlak vergilerinin de takvimi hatırlatıldı.

Kira dahil yıllık gelir vergisi beyanname verme süresi ile Varlık Barışı uygulamasından yararlanma dönemi 31 Mart'ta sona erecek. Beyannameler elektronik ortamda gönderecek.

31 Mart'a kadar verilecek beyannameler

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na göre, gerçek kişiler tarafından 2022 yılında elde edilen ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek kazancı, ücret geliri, gayrimenkul sermaye iradı (kira geliri), menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlar (değer artışı kazancı ve arızi kazançlar) için yıllık gelir vergisi beyannameleri 31 Mart'a kadar verilecek.

Deprem bölgesine farklı uygulama

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde mükellefler tarafından verilmesi gereken beyannameler, 15 Ağustos'a kadar sunulabilecek ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk edecek vergiler 31 Ağustos'a kadar ödenebilecek. Mücbir sebep hali kapsamında olan mükellefler, bu tarihlerden önce vergi beyannamelerini vererek ödemede bulunabilecek.

Ödemeler iki eşit taksitte

2022 yılında elde edilen gelirlere ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi, bu yılın mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecek.

Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 31 Mart, ikinci taksitin 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gerekiyor.

Kira gelirleri birçok kalem indirimde kullanılabilecek

Mükelleflerin bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri, 2022 yılı için toplam 9 bin 500 liralık istisna tutarını aşanlar, tevkifata tabi iş yeri kira gelirlerinin brüt tutarı 2022 yılı için 70 bin liralık beyanname verme sınırını aşanlar ile mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden kesinti ve istisna uygulamasına konu olmayan ve tutarı 2022 yılı için 3 bin 800 liralık sınırı aşanlar yıllık beyanname verecek.

Farklı kira gelirlerine aynı beyanname

Aile bireyleri her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için kendi adlarına ayrı ayrı beyanname hazırlayacak.

Beyannamede, gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, birçok gider indirimde kullanılabilecek.

Eğitim ve sağlık harcamaları da beyan edilen gelirin yüzde 10'unu aşmaması şartıyla yıllık beyannameyle bildirilecek gelirlerden indirilebilecek.

"Varlık Barışı"na 31 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek

Öte yandan, gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışında ve içinde bulunan bazı varlıkları için 31 Mart'a kadar bildirim veya beyanda bulunarak Varlık Barışı uygulamasından yararlanabilecek.

Varlık Barışı ile gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması ve bu varlıkların gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince kanuni defter kayıtlarına alınması amaçlanıyor.

Varlıkların Türkiye'ye getirilebilmesi şartları

Yurt dışındaki söz konusu varlıkların Türkiye'ye getirilebilmesi için vergi mükellefi veya Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunmazken düzenlemeden herkes yararlanabiliyor.

Banka ve aracı kurumlara bildirilen yurt dışındaki varlıkların değeri üzerinden 1 Ocak-31 Mart 2023 döneminde yapılan bildirimler için yüzde 3 oranında hesaplanacak verginin, bildirim esnasında banka ve aracı kurumlara peşin olarak ödenmesi gerekiyor.

Bildirilen varlıkların, Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılan hesaplarda en az bir yıl tutulması halinde vergi sıfırlanacak ve peşin olarak ödenen vergi bildirim sahibinin ilgili vergi dairesine başvurusu üzerine kendisine iade edilecek.

Emlak ve çevre temizlik vergisi mart-mayıs döneminde ödenecek

2023 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksiti 1 Mart-31 Mayıs döneminde ödenecek.

Emlak vergisi, taşınmazın bulunduğu belediye tarafından yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor.

Konutlara ait çevre temizlik vergisi su faturalarıyla birlikte ödenirken iş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin ise her yıl emlak vergisinin taksit sürelerinde belediyeye ödenmesi gerekiyor.

İkinci taksitler 1-30 Kasım arasında

Söz konusu vergilerin ikinci taksitleri ise 1-30 Kasım döneminde ödenecek.

Mükelleflerin tahakkuk eden vergileri taksit süreleri içinde ödemeleri, gecikme zamlarıyla karşılaşmamaları açısından önem taşıyor.