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    Yıllık gelir sigortaları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

    Yıllık gelir sigortaları yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, eski yönetmelikteki bazı ibareler değiştirildi, bilgi aktarımın gerçekleşeceği ortamlar artırıldı.
    • AA
    • 15.07.2021 - 15:06
    • Güncelleme : 15.07.2021 - 15:25
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    Yıllık gelir sigortaları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

    Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yıllık gelir sigortaları yönetmeliğinde değişiklik yaptı.

    SEDDK'nın "Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    "MÜSTEŞARLIK" İBARESİ "KURUM" OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

    Buna göre, Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliğinin ilgili maddesinde yer alan "Müsteşarlık" ibaresi "Kurum" olarak değiştirilirken, kurum ise SEDDK olarak belirlendi.

    VERİ İLETİLECEK ORTAM TANIMLANDI

    Yönetmelikte, kalıcı veri saklayıcısı sigorta ettirenin, sigortalının veya sigortadan faydalanacak kişilerin gönderdiği ya da kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden veya e-devlet üzerinden kurulacak yapı ve benzeri her türlü araç veya ortam olarak tanımlandı.

    Yıllık gelir sigortaları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı #1

    İRAT ÖDEMELERİNDE YAŞA BAĞLI ERTELEME DURUMU

    Yönetmelikle irat ödemeleri 56 yaş ve üzeri kişiler için en fazla 9 yıl ertelenebilme şartı koşulurken, 56 yaş ve üzeri kişilere irat ödeme süresince, irat ödemelerinin belirli bir süre ertelendiği ürünlerde erteleme dönemi içerisinde sigortalının vefatı halinde, lehtara vefat tazminatının ödendiği ya da süreli veya ömür boyu irat bağlandığı ürünlerin sunulması zorunlu kılındı.

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