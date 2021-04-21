Yıllık işletme cetvelini vermeyen işletmelere 1.730 lira ceza

Sanayi sicil bilgi sistemine girerek 2020 yılına ait yıllık işletme cetvelini vermeyen sanayi sicil belgesine sahip işletmelere 1.730 lira ceza uygulanacak.

Bilecik Sanayi ve Teknoloji Bilecik İl Müdürü Hediye İman, sanayi işletmelerini uyararak, sanayi sicil bilgi sistemine girerek 2020 yılına ait yıllık işletme cetvelini vermeyen sanayi sicil belgesine sahip işletmelere bin 730 lira ceza uygulanacağı yönünde uyarıda bulundu.

HER YILIN İLK 4 AYI İÇİNDE VERİLİYOR

Yıllık işletme cetveli bilindiği üzere 6948 sayılı Kanun’un 5’inci maddesi gereği sanayi sicile kayıtlı işletmelerin bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren bilgilerin yer aldığı yıllık işletme cetvelini her yılın ilk dört ayı içerisinde 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında vermeleri zorunlu.

Buna göre sanayi sicil belgesi olan işletmelerin 2020 yılına ait yıllık işletme cetvelini 30 Nisan 2021 tarihine kadar sanayi sicil bilgi sistemi üzerinden elektronik ortamda vermeleri gerekiyor.

BİLDİRİMLER E-DEVLET ÜZERİNDEN

Sanayi sicil bilgi sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacağı hüküm altına alındı. Elektronik ortamda yıllık işletme cetveli vermek için e-Devlet kapısı veya bakanlık web sayfasındaki e-hizmetleri, il müdürlükleri, sanayi sicil işlemleri bağlantısından sanayi sicil bilgi sistemine e-Devlet şifresi ile (https://sanayisicil.sanayi.gov.tr) giriş yapılması gerekiyor.

1.750 LİRA PARA CEZASI

İdari para cezaları süresi içerisinde sanayi sicil bilgi sistemine girerek 2020 yılına ait yıllık işletme cetvelini vermeyen sanayi sicil belgesine sahip işletmeler hakkında 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 9’uncu maddesi gereği 2021 yılı içerisinde 1.730 lira idari para cezası uygulanacak.