Yoncalı Barajı’nın ön yüz beton imalatına başlandı

DSİ, Malatya’da hayata geçirilen su yapılarının artması ve bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesine çeşitli çalışmalarla destek oluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Malatya’da baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra ıslah çalışmalarıyla çiftçilere destek olma kapsamında Arguvan ilçesinde yapımı devam eden Yoncalı Barajı’nın ön yüz beton imalatına başlandığını bildirdi.

YONCALI BARAJI’NIN GÖVDE DOLGUSU TAMAMLANDI

Yıldız, açıklamasında gövde dolgusu tamamlanan Yoncalı Barajı'nın ön yüz beton imalatlarına başlandığını bildirerek, “Yoncalı Barajı'nın tamamlanması ile 174 bin 90 dekar arazi sulanacaktır. Yoncalı Barajı’nın en önemli aşamalarından birisi olan kaya dolgu imalatları geçen yıl tamamlandı. Bugün başlanan ön yüz beton imalatlarının bu yıl sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. Yoncalı Projesinin bütün bileşenlerinin tamamlanması ile 2021 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 164 milyon 430 bin liralık tarımsal katkı sağlanacaktır.” ifadelerini kullandı.

YONCALI BARAJI'NIN ÖZELLİKLERİ

Yoncalı Barajı temelden 98 metre yükseklikte olup,114 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip. Barajın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. Tamamlandığında Yoncalı Barajı ile sulamadan faydalanacak yerleşim birimleri ise Akören, Alhasuşağı, Armutlu, Asmaca, Aşağısülmenli, Bozan, Çavuş, Çevreli, Ermişli, Eymir, Gökağaç, Gümüşlü, Güngören, İsaköy, Karahöyük, Kızık, Kömürlük, Kuyudere, Morhamam, Tarlacık, Tatkınık, Yeniköy ve Yukarısürmenli olacak.