Yozgat’ta ekmek fiyatı 25 kuruş artarak 2 lira oldu

Yozgat’ta eylül ayından itibaren 1 lira 75 kuruştan satılan 200 gram ekmek, bugünden itibaren de alınan yeni kararla birlikte 2 liradan satılmaya başladı.

Türkiye genelinde ekmek ve simide gelen zamlara Yozgat da katıldı.

Maliyet artışlarını gerekçe göstererek Yozgat’ta ekmeğe, 1 Aralık 2021 tarihi itibaıyla 25 kuruş zam geldi.

YOZGAT'TA EKMEĞE 25 KURUŞ ZAM YAPILDI

Yapılan 25 kuruş zamla birlikte amla birlikte 200 gram ekmeğin satış fiyatı 2 liraya yükseldi.

"2 HAFTADA 50 KİLOLUK UN FİYATI 200 LİRADAN 350 LİRAYA YÜKSELDİ"

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, zamma ilişkin şunları söyledi: “Dolar kurunun hızlı artışı sonrası son 2 haftada 50 kiloluk un fiyatı 200 liradan 350 liraya yükseldi. Yine bu süre içerisinde ekmek üreten fırıncılarımız ciddi manada zarar içindelerdi.





"BİZ DE VATANDAŞIN EKMEĞİ PAHALI YEMESİNİ İSTEMEYİZ"

Yozgat TSO olarak elbette vatandaşın ekmeği pahalı yemesini istemeyiz ama il genelinde binin üzerinde fırında istihdam söz konusu. Bu zam, fırınlarımızı bir süre daha ayakta tutacak bir zam. Bu zammın verilmesi gerekiyordu, yani mecburi bir durum.

"BU ZAM DAHİ MALİYETİN ALTINDA"

Bu zam oranı dahi maliyetin altında kalmıştır. Fırıncılarımız yine fedakarlık yapmaktadır. Zarar etmeden maliyetine olsun ayakta durmak için mücadelelerine devam ediyorlar. İnşallah içinde bulunduğumuz ekonomik sorunlardan kurtuluruz ve bir daha bu tür zamlar yaşamayız."