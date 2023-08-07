Yozgat'ta kuru soğanın kilosu tarlada 5 lira iken markette 3 katı Yozgat’ta hasadı yapılan kuru soğanda, susuzluktan ötürü istenilen verim alınamadı. Soğan, tarlada 5 liraya alıcı bulurken, tezgahta 15 liraya satılıyor. Mevsimlik işçilerin de yevmiyelerin artırılması talebi var.

İHA

Kuru soğan fiyatlarındaki artış yeni hasat dönemi ile birlikte Türkiye genelinde kilosu 10 liraya kadar aşağıya çekilmişti.

Yozgat’ın Aydıncık ilçesine bağlı Kümbet ova bölgesinde hasadı yapılan kuru soğan ise tarlada 5 liraya alıcı bulurken, tezgahta 15 liraya satılıyor.

Bölgeye, Doğu ve Güneydoğu’dan gelen mevsimlik tarım işçileri, sökümünü yaptıkları soğanları kestikten sonra çuvallara doldurarak sevkiyata hazır hale getiriyor.

Daha sonra kamyonlara yüklenen soğanlar Türkiye’nin farklı bölgelerine gönderiliyor.

Kuru soğanın kilogramı tarlada 5 liraya satılıyor

Yozgat’ta hasadı yapılan kuru soğanın kilogramı tarlada 5 liraya satılırken tezgahta 15 liraya satışa sunuluyor.

Üretici fiyat farkından şikayetçi

Üreticiler de soğanın tarladaki kilogram fiyatı ile tezgahta satılan fiyatı arasında yüksek fark bulunmasından yakınıyor.

"10 dönümden ancak 3 ton ürün bekliyorum"

Soğan üreticisi Ersan Üngör, 10 dönüm alandan 3 ton ürün elde etmeyi beklediklerini söyleyerek, üründeki verim düşüklüğünü şu sözlerle dile getirdi:

Şu anda maliyetlerimiz çok yüksek. Soğan sökümü için 150 kişi çalıştırıyoruz. Satışlarımız çok zor. Kilogramı tarlada 5 lira ve alıcı bulunamıyor. Piyasada soğanın kilogramı daha yüksek, üretici şu an memnun değil. İhracatın açılmasını bekliyoruz ancak bizi ihracat kurtarır. Susuzluktan dolayı verim düştü. Su kaynaklarımız kısıtlı, istediğimiz verimi alamıyoruz, 10 dönüm alandan 3 ton ürün bekliyoruz.

"Güneşin altında çalışmak çok zor"

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinden gelen Cihan Kıran isimli mevsimlik işçi de sıcak havalarda soğan sökmenin kendilerini yorduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Üniversiteden mezun oldum, atanmayı bekliyorum, polislik sınavına girdim sonuçlanmasını bekliyorum. Boş zamanlarımızda da buralara gelip mevsimlik işçi olarak çalışıyorum. Patates topluyoruz, soğan söküyoruz. Bu güneşin altında çok zor oluyor. Yevmiyeler piyasa şartlarına göre çok düşük, biraz daha artırılmasını bekliyoruz. Buradan kazandığımız sadece karnımızı doyurmaya yetiyor.

"Yevmiyelerin artırılması gerekiyor"

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden gelen Kenan Gök isimli tarım işçisi de hava sıcaklıklarından şikayetçi olarak şöyle konuştu: