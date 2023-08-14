Yozgat'ta tarihi bastonlar bir kültürü devam ettiriyor Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde yaşayan Erol Gürgen, geleneksel bir kültürü sürdürmeye çalışıyor.

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Yozgatlı sanatçı Erol Gürgen, yaşadığı kentin kültürel ve tarihi simgelerini gürgen ağacından ürettiği baston ve asa başlıklarına işleyerek ölümsüzleştiriyor.

Gürgen, memleketlerin tarihi ve kültürel varlıklarını 3 boyutlu maketler haline getirerek kent ekonomisine kazandırıyor.

Erol Gürgen, yaklaşık 8 yıldır kentlerin tarihi ve kültürel yapılarını 3 boyutlu maketler aracılığıyla günümüze taşıyor.

İlçede açılan sanat atölyesinde tarihi ve kültürel mirası gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan Gürgen, ayrıca kursiyerlerin gelişimine katkıda bulunarak sanata ve tarihe olan alakalarını artırmayı hedefliyor.

Sanatı kursiyerlere öğretiyor

Yaşları 10 ila 18 arasında değişen kursiyerler, sanatla tanışarak üretkenliklerini ve ifade becerilerini geliştiriyor.

"Baston atölyesi kurarak üretmeye devam ediyoruz"

Birçok ilin kurum ve kuruluşların, tarihi ve kültürel yapılarını 3 boyutlu maketler halinde günümüze taşıdığını söyleyen Erol Gürgen, şöyle konuşuyor:

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum. Ankara'da atölyem vardı, burada birçok kurum ve kuruluşun biblolarını, plaket ve ödüllerini yaparken 2015 yılında davet üzerine Aydıncık ilçemize geldim. Aydıncık Belediyesi tarafından ilçemize sanat atölyesi kuruldu. Daha sonra şirketleşerek şu anki konumumuza geldik. Aydıncık Belediyesi Sanat Atölyesi şu anda birçok ilin kurum ve kuruluşlarının tarihi, kültür ve folklorik yapılarının maketlerini yapmaktadır. Şu anda da var olan atölyenin üzerine baston atölyesi olarak neden devam etmeyelim dedik. Çünkü aynı formlarda aynı kültürel varlıklarımızı, değerlerimizi bastona yansıtmak istedik. KOP üzerinden ‘Geleneksel El Sanatlarını Yaşatıyoruz’ projesi hazırlayarak baston atölyemizi kurmuş olduk.

Baston ve asalar gücün asaletin simgesi

Kişiye, kurum ve kuruluşlara özel baston ve asaların üretildiğini de belirten Gürgen, şöyle konuştu:

Şu anda 8 yıldır var olan bir müşterimiz vardı. Türkiye’nin birçok iline tarihi ve kültürel varlıklarımızın maketlerini yapıyorduk, artık baston tasarımlarını da yapmaya başladık. Bütün illere kendi değerlerini gösteren başlık tasarımlarımızı yaparak baston ve asalarımızı ürettik. Baston ve asalarda özellikle özel tasarımlara yer veriyoruz. Boğa figürlü Hitit motifli bastonlarımız var. Bölgemizdeki ametist ve kalsedon taşlarımızı kullanarak asa ile birleştirdik. Özel bir tasarım çıkardık.

Bastonlar ihtiyaca yönelik değil stil için üretiliyor