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    Yüksek enflasyon ve artan jeopolitik riskler yatırımıcının odağında

    Yüksek enflasyon ve artan jeopolitik risklere yönelik duyarlılığın arttığı bir ortamda para politikalarının geleceğine yönelik gelişmeler de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ediyor.
    • AA
    • 21.02.2022 - 09:50
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    Yüksek enflasyon ve artan jeopolitik riskler yatırımıcının odağında

    Yüksek enflasyon bütün dünyanın sorunu. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaklaşan mart ayı toplantısı öncesinde banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin hız kazandığı gözlenirken, Chicago Fed Başkanı Charles Evans, yüksek enflasyonun Fed'in para politikasını önemli ölçüde yeniden konumlandırmasını gerektirdiğini söyledi.

    New York Fed Bankası Başkanı John Williams ise bankanın faiz artırım döngüsünü büyük bir hamleyle başlatmasına çok az ihtiyaç olduğunu, bunun yerine faizleri "sürekli" artırması ve gerekirse hızı ayarlaması gerektiğini savundu.

    BRENT PETROLÜN FİYATI DÜŞTÜ

    Jeopolitik risk algısıyla geçen hafta 95,4 dolarla Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gören Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 88,7 dolara kadar gerilemesinin ardından 91 dolar seviyelerinde dengelendi.

    Yüksek enflasyon ve artan jeopolitik riskler yatırımıcının odağında #1

    ALTININ ONS FİYATI ZİRVEYE ÇIKTI

    Altının ons fiyatı ise güvenli liman olarak görülen varlıklara artan taleple günün ilk saatlerinde 1.908 dolarla Mayıs 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmasının ardından, Biden ile Putin'in görüşebileceği haberleriyle düşüşe geçti ve 1.890 doların altını gördü.


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