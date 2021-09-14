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- Yüksek kiraya fren formülü gündeme geldi
Yüksek kiraya fren formülü gündeme geldi
- AA
- 14.09.2021 - 14:10
- Güncelleme : 14.09.2021 - 14:15
Kiralara uygulanan fahiş fiyat artışlarını önlemek üzere Avrupa'da da uygulandığı belirtilen “yüksek kiraya fren formülü” Türkiye'de de kullanılmak üzere gündeme getirildi.
ŞİRKETLER KİRAYA VERMEK ÜZERE EV ÜRETECEK
Şirketler, belli bir süre kiraya verilmek şartıyla ev veya iş yeri üretecek. Bu formüle göre şirketler, ürettikleri bu ev ve ofisleri satışa çıkarmayıp kiraya verecek.
BU ŞİRKETLERE VERGİ AVANTAJI SAĞLANACAK
Bu, hem ev ve iş yeri üretecek şirketlere vergi avantajı sağlanacak hem de vatandaşın karşısında keyfi kira artışı yapmayan güvenilir bir alternatif oluşacak. Vergi istisnaları uygulanacağı için bu gayrimenkullerin maliyeti, piyasadaki benzerlerinden daha düşük olacak.
KEYFİ KİRA ARTIŞI FRENLENECEK
Bu sistemde, kiralık ev arayanlar, öğrenci için ev aramak, kentsel dönüşümde geçici olarak oturmak, felaketlerde sığınacak konut istemek gibi ortaya çıkan mağduriyetlerden yararlanarak keyif kira artışı yapmayan bir ev sahibi ile muhatap olacaklar.
PİYASAYA KONTROL GELECEK
Böylece “Yüksek kiraya fren formülü” sadece sistemden birebir yararlananları değil aynı zamanda piyasayı da kontrol atına alacak.
"TOKİ SADECE SATIŞ YAPMASIN, KİRALAMA DA YAPSIN" ÖNERİSİ
Şu ana kadar sadece satmak için gayrimenkul üreten TOKİ’nin yanı sıra belediye şirketlerinin ya da farklı yapıların bu sisteme dahil edilmesi ve kiralama yapabilmeleri konusu üzerinde duruluyor.