Yüksek kiraya fren formülü gündeme geldi

Fahiş kira artışının hemen her gün şikayet konusu olduğu bir ortamda, Avrupa'da da kullanıldığı öğrenilen “yüksek kiraya fren formülü” uygulaması tartışılmaya başlandı.

Kiralara uygulanan fahiş fiyat artışlarını önlemek üzere Avrupa'da da uygulandığı belirtilen “yüksek kiraya fren formülü” Türkiye'de de kullanılmak üzere gündeme getirildi.

ŞİRKETLER KİRAYA VERMEK ÜZERE EV ÜRETECEK

Şirketler, belli bir süre kiraya verilmek şartıyla ev veya iş yeri üretecek. Bu formüle göre şirketler, ürettikleri bu ev ve ofisleri satışa çıkarmayıp kiraya verecek.

BU ŞİRKETLERE VERGİ AVANTAJI SAĞLANACAK

Bu, hem ev ve iş yeri üretecek şirketlere vergi avantajı sağlanacak hem de vatandaşın karşısında keyfi kira artışı yapmayan güvenilir bir alternatif oluşacak. Vergi istisnaları uygulanacağı için bu gayrimenkullerin maliyeti, piyasadaki benzerlerinden daha düşük olacak.

KEYFİ KİRA ARTIŞI FRENLENECEK

Bu sistemde, kiralık ev arayanlar, öğrenci için ev aramak, kentsel dönüşümde geçici olarak oturmak, felaketlerde sığınacak konut istemek gibi ortaya çıkan mağduriyetlerden yararlanarak keyif kira artışı yapmayan bir ev sahibi ile muhatap olacaklar.

PİYASAYA KONTROL GELECEK

Böylece “Yüksek kiraya fren formülü” sadece sistemden birebir yararlananları değil aynı zamanda piyasayı da kontrol atına alacak.

"TOKİ SADECE SATIŞ YAPMASIN, KİRALAMA DA YAPSIN" ÖNERİSİ

Şu ana kadar sadece satmak için gayrimenkul üreten TOKİ’nin yanı sıra belediye şirketlerinin ya da farklı yapıların bu sisteme dahil edilmesi ve kiralama yapabilmeleri konusu üzerinde duruluyor.