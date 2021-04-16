Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikası, ihracata ürün yetiştirmek için Ramazan ayında verimli olmanın yollarını mesai saati düzenlemesi ile buldu.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ve 80 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikasında üretilen ürünler, dünyanın 18 noktasına ihraç ediliyor. Ramazan öncesi fabrika çalışanları gündüz vardiyasıyla çalışırken, Ramazan ayıyla birlikte gece vardiyasıyla çalışmalarına başladı.

ÇALIŞANLAR SAHURLARINI FABRİKADA YAPIYOR

Gece vardiyasıyla sahurlarını fabrikada yapan çalışanlar, 18 ülkeye mal yetiştirmek için yoğun bir tempoyla çalışıyorlar. Fabrikada yapılan maske ve elbiseler, Türkiye başta olmak üzere Amerika, Almanya, Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Azerbaycan, Fransa gibi 18 ülkeye gönderiliyor.

MESAİYE SAHURDAN SONRA YOĞUNLAŞIYOR

18 ülkenin mallarını sahurdan sonra yoğun bir tempoyla yaptıklarını dile getiren fabrikanın sahibi Soner İşleyen, “Bizler Ramazan’ın ilk gününden itibaren gece vardiyasına başladık. Çalışanlarımız artık gece çalışırken, gündüzleri ise evlerinde dinleyip, ibadetlerini en iyi şekilde yerine getirme fırsatı buluyor. Fabrikamızda çalışmalarımız son hız devam ediyor. 9 ay olalı fabrikamızı kurduk.





18 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ

Şimdilik tam 18 ülkeye ihracat yapıyoruz. İnşallah bu hastalığın bitmesiyle daha güzel işlere imza atacağız. Şu an 80 kişi bizimle çalışıyor. Yüksekova’da yeni fabrikalar açılır, işsizliğe çare olunur inşallah.” dedi.

Yüksekova’da siparişler sahur mesaisi ile yetiştiriliyor VİDEO

18 ülkenin mallarını sahurdan sonra yoğun bir tempoyla yaptıklarını dile getiren İşleyen, “Amacımız tüm dünya ülkelerinin Yüksekova ismini bilmesidir. Tüm gayemiz bölge halkına yardımcı olmaktır. Elimizden geldikçe herkese ulaşacağız. Eğer biz böyle bir ilçede ihracat yapıyorsak, bu tüm Yüksekovalıların sayesindedir.” ifadelerini kullandı.

"SAHURDAN SABAHA KADAR ÇALIŞIYORUZ"

Fabrikada paket şefliği yapan Hülya Arslan ise fabrikanın ilk olarak kadınların ilgi odağı oldu ğunu belirterek, "Biz gündüz vardiyasıyla çalışıyorduk şimdi gece vardiyasına geçtik. Yoğun bir tempoyla işimizi devam ettiriyoruz. Sahurdan sonra sabah saatlerine kadar ihracat yapılacak malları yetiştiriyoruz.” diye konuştu.