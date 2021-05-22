Yüksekovalı berivanların zorlu mesaisi başladı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde her sene olduğu gibi bu sene de "Berivan" olarak adlandırılan kadınların koyun sağma zorlu mesaisi başladı.

Hakkari’nin Yüksekova İlçesine 19 kilometre uzaklıkta bulunan Kısıklı köyündeki Berivanların zorlu koyun sağma mesaisi diğer senelere göre erken başladı.

SABAH ERKEN KALKIP, YAYLAYA GİDİYORLAR

Sabahın erken saatlerinde kalkan Berivanlar sıcak havaya rağmen kilometrelerce uzaklıkta bulunan yaylaya giderek koyun ve keçileri sağıyorlar.

“MAYIS AYININ BAŞINDAN EKİM AYI SONUNA KADAR HAYVANLARIN SÜTLERİ BOL”

Aile geçimlerini sağlamak için her gün sabahın erken saatlerinde yaylaya gittiklerini ifade eden Kısıklı köylü Berivanlar, mayıs ayının başından ekim ayı sonuna kadar hayvanların sütlerinin bol olduğu zamanlar olduğunu belirtti.

"SAĞDIĞIMIZ SÜTLE PEYNİR VE YOĞURT YAPIYORUZ"

Yaklaşık 6 ay boyunca yaylaya gidip süt sağdıklarını ve bu işi severek yaptıklarını belirten Mehdiye Özdemir adlı Berivan, "Sabah erkenden kalkıyoruz ve ev işlerimizi bitirdikten sonra arabalara biniyoruz ve yaylaya gelip koyunlarımızı sağıyoruz. O sütle peynir ve yoğurt yapıyoruz. Organik bir ortamda mutlu bir şekilde koyun sağıyoruz.” dedi.