Yükselen taksi ücretleri, araç kiralamalarını artırdı

Taksi ücretleri, yapılan zamlar nedeniyle araç kiralama fiyatlarına yaklaşırken, İstanbul gibi büyük şehirlerde saatlik kiralık araç taleplerinin artacağı tahmin ediliyor.

Taksi ücretlerinin araç kiralama ücretleriyle yakın seviyeye gelmesi de talep azalmasının nedenleri arasında gösteriliyor. Kiralık araç talepleri artıyor. Pandemi etkisiyle oluşan çip krizi sonucu sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında artış, araç kiralama sektöründe ciddi talep oluşturdu.

ARAÇ KİRALAMADA TALEPLER YOĞUNLAŞTI

Talebi karşılamak maksadıyla firmalar da çalışmalarını sıklaştırdı. Online altyapılarını geliştirerek hızlı ve güvenilir hizmet politikası sektörde yaygınlaştı. İnternet tabanlı platformlar Türkiye’nin her yerinde araç kiralama imkanı sağlamaya başladı.

KİRALAYANLARIN YARISI EKONOMİK ARAÇ İSTİYOR

Geçen sene Kurban ve Ramazan Bayramı arasında araç kiralama talepleri tavan seviyeye ulaştı. O dönemden beri de hızlı artışını sürdürdü. Araç kiralamalarına kategori olarak bakıldığında bu dönemde en çok rağbet gören sınıf ekonomi oluyor. Araç kiralayanların yüzde 56’sı en az maliyetli araçları istiyor. Bu dönemde en ucuz araç 300 liradan kiraya veriliyor. Filolar yenilenemiyor Öte yandan sıfır ve ikinci el araç fiyatlarındaki artış ise kiralama sektöründe bir takım sorunlar oluşturuyor. Firmalar, sıfır araç bulamadığından filolarını yenileyemiyor. Bu durumun bir zaman sonra yüksek kilometreli araçların kiralamalarda kullanılması durumuma yol açacağı bekleniyor.

"TAKSİLERDEN DAHA FAZLA TERCİH EDİLECEK"

Hal böyleyken sektör, farklı alternatifler geliştirerek kullanıcılara kolaylık sağlamaya odaklandı. Araç kiralama platformu kurucu ortağı Yaşar Çelik, saatlik ve günlük kiralamalarla araç kiralama sektörünün 2022 yılında sıçrama yapacağını söyledi. Çelik, yakın dönemde maliyetlerinden dolayı taksilerden daha fazla tercih edileceğini beklediklerini vurguladı.

"60 KM MESAFE TAKSİ ÜCRETİNE GÜNLÜK KİRALAMA TECİH EDİLİYOR"

İnsanların 60 kilometrelik mesafeye ödeyeceği ücretle bir günlük araç kiralamayı tercih ettiğini belirten Çelik, "Bugün İstanbul'da Beylikdüzü'nden taksiyle Beşiktaş'a gelmeniz 200 liranın üzerinde tutuyor. Onun yerine bir günlük araba kiralamak mantıklı geliyor. Buradan hareketle de araç kiralamanın şehir içinde de 2022 yılında yaygınlaşacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

"ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DA KİRALANABİLECEK"

Sektörde yeniliklerin takip edildiğini belirten Çelik, dünyada artan elektrikli araç kullanımına kiralama sektörünün de dahil olacağını ve yakın dönemde hali hazırda kullanılan hibrit araçların yanına yüzde 100 elektrikli araçların ekleneceğini belirtti. Çelik, elektrikli araçlara doğru bir geçiş olduğunu söyledi.