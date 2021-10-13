Yükseliş sürüyor! Altın fiyatları 12 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Yükseliş sürüyor! Altın fiyatları 12 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın piyasasını takip eden vatandaşlar, son dakika altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki 12 Ekim Çarşamba gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte son rakamlar...

Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, yakından takip ediliyor.

Güncel piyasalarda doların da etkisiyle altın fiyatları ani bir yükselişe geçerken gram altının fiyatı 512 lira sınırından, çeyrek altın ise yeni bir rekor kırarak 843 liradan işlem görüyor.

Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor.

İşte 112 Ekim 2021 Çarşamba günü güncel altın fiyatları..

12 EKİM 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 512,69

SATIŞ: 512,79

ALTIN ONS

ALIŞ: 1.767,95

SATIŞ: 1.768,26

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 831,00

SATIŞ: 843,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.319,00

SATIŞ: 3.361,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.663,00

SATIŞ: 1.688,00

REŞAT ALTIN

ALIŞ: 3.351,47

SATIŞ: 3.393,95

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 465,63

SATIŞ: 468,97