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    Yükseliş sürüyor! Altın fiyatları 12 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın piyasasını takip eden vatandaşlar, son dakika altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki 12 Ekim Çarşamba gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte son rakamlar...
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2021 - 11:31
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    Yükseliş sürüyor! Altın fiyatları 12 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, yakından takip ediliyor.

    Güncel piyasalarda doların da etkisiyle altın fiyatları ani bir yükselişe geçerken gram altının fiyatı 512 lira sınırından, çeyrek altın ise yeni bir rekor kırarak 843 liradan işlem görüyor.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

    Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor.

    İşte 112 Ekim 2021 Çarşamba günü güncel altın fiyatları..

    12 EKİM 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 512,69

    SATIŞ: 512,79

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.767,95

    SATIŞ: 1.768,26

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 831,00

    SATIŞ: 843,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 3.319,00

    SATIŞ: 3.361,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 1.663,00

    SATIŞ: 1.688,00

    REŞAT ALTIN

    ALIŞ: 3.351,47

    SATIŞ: 3.393,95

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 465,63

    SATIŞ: 468,97

    Yükseliş sürüyor! Altın fiyatları 12 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

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