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Yükseliyor! Güncel altın fiyatları 5 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Yükseliyor! Güncel altın fiyatları 5 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatlarında düne göre artış gözlemlenirken son durum merak ediliyor. Peki 5 Ocak Çarşamba 2022 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?