Yumurta ihracatından 430 milyon dolarlık girdi sağlandı

8 Ekim Dünya Yumurta Günü’nün öncesinde bir açıklama yapan YUM-BİR Başkanı Afyon, yumurtanın insan sağlığı üzerindeki yerini ve ticaretinin sağladığı katkıları aktardı.

Dünya Yumurta Günü, yumurtanın besleyici değerine dikkat çekmek ve her yaştan insanın tüketmesini teşvik etmek için 70’in üzerinde ülke tarafından, her yıl ekim ayının ikinci cuma günü kutlanıyor.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM- BİR) Başkanı İbrahim Afyon, “Türkiye’de 2020 yılında yaklaşık 20 milyar yumurta üretimi yapılmıştır. Üretilen yumurtanın 4 milyar 380 milyon adeti ihraç edilerek 430 milyon dolar döviz girdisi sağlanmıştır. 2020 yılında kişi başı yumurta tüketimi ise 240 adete yükselmiştir.” şeklinde bilgi verdi.

"YUMURTANIN BESLEYİCİ DEĞERİ ÇOK YÜKSEK"

Afyon, yumurtanın anne sütünden sonra besleyici değeri en yüksek olan besin olduğunu, yumurta proteinin vücutta yüzde 100’ünün kullanılabildiğini ve bu özelliği ile büyüme çağında olan çocuklarda önemli yer tuttuğunu ifade etti.

“SAĞLADIĞI YARARLARI TOPLUMA ANLATMAK İSTİYORUZ”

Dünya Yumurta Günü 2021 yılı temasının, Uluslararası Yumurta Komisyonu tarafından "Herkes için yumurta: Doğanın mükemmel hediyesi" olarak belirlendiğini aktaran Afyon, “Yoksulluk, çarpık kentleşme, iklim değişikliği ve artan dünya nüfusunun yarattığı beslenme yetersizliğine karşı yumurta en önemli besin kaynağımızdır.” açıklamasında bulundu.