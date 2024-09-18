Yumurtada israfa karşı 'tavsiye edilen tüketim tarihi' uygulaması Yumurtada "tavsiye edilen tüketim tarihi" düzenlemesiyle israfın önüne geçilmesi planlanıyor. AB tüzüğüne uygun olması için değiştirilen tebliğde son kullanma tarihi ibaresi değiştirildi ve 28 günde tüketilmesi tavsiyesi getirildi.

AA

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon, yumurtaya ilişkin tebliğ taslağına göre yumurtanın raf ömrü için artık "tavsiye edilen tüketim tarihi"nin belirtilmesine ilişkin düzenlemeyle israfın önüne geçileceğini kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği'nde gıda güvenilirliğinin temini, tüketicinin yanıltılmasının önlenerek menfaatlerinin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla güncellenecek.

Hazırlanan değişiklik taslağıyla, yumurtanın raf ömrüne ilişkin, Avrupa Birliği'nin (AB) ilgili tüzüğündeki, "A sınıfı yumurtanın tüketiciye ulaştırılma süresi yumurtlama tarihinden itibaren 28 gün olur" ibaresi doğrultusunda düzenlemeye gidildi.

"AB TÜZÜĞÜNE YÖNELİK DÜZENLEMEYE GİDİLDİ"

AB tüzüğündeki "A sınıfı yumurtalar, yumurtlamadan sonraki 10 gün içinde sınıflandırılmalı, işaretlenmeli ve paketlenmeli, yumurtlamadan sonraki 10 gün içinde işaretlenmeyen A sınıfı yumurtalar B sınıfı (gıda sanayinde kullanılan) yumurta olarak değerlendirilir." yönündeki değişiklik de tebliğ taslağına eklendi.

SON DEĞİL TAVSİYE EDİLEN TÜKETİM TARİHİ DENİLECEK

Yumurtanın israf edilmeden tüketmesi amacıyla raf ömrü için kullanılan "son tüketim tarihi" ibaresi yerine de AB'deki gibi "tavsiye edilen tüketim tarihi" ifadesi kullanılacak.

"YUMURTA UYGUN KOŞULLARDA MUHAFAZA EDİLİRSE DAHA UZUN ÖMÜRLÜ OLUR"

YUM-BİR Başkanı Afyon, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yumurtanın uygun koşullarda muhafaza edilmesi halinde kullanım ömrünün uzun olacağına işaret ederek, şöyle konuştu:

Marketlerde raflarda 15 veya 20'nci gününde aldığımız ve evimizde buzdolabında 35-40 gün beklettiğimiz yumurtaları, 'ziyan oldu, kullanılmaz' diyerek çöpe atıyoruz. Bu, milli bir israftır. Bu israfı önlemek adına 35-40 günlük yumurtalar da uygun koşullarda muhafaza edilirse tüketilebilir.

TAVSİYE EDİLEN TÜKETİM TARİHİ: YUMURTLAMADAN İTİBAREN 28 GÜN

Yumurtaların tüketiciye ulaştırılma süresinin yumurtlama tarihinden itibaren 28 gün olmasını tavsiye ettiklerini aktaran Afyon, tebliğdeki düzenlemenin bu anlamda doğru bir karar olduğunu bildirdi.

"YUMURTAYI 90 GÜNDE TÜKETEN ÜLKELER VAR"

Afyon, vatandaşların da bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şu ifadeyi kullandı:

Kabuk bütünlüğü bozulmamış, bakteri üremesine sebep olmamış, çok aşırı sıcağa maruz kalmamış ve tozlu ortamda bulunmamış yumurtaların ömrü çok daha uzundur. Temin edildikten sonra 90 günde yumurta tüketen ülkeler de var. Ama biz AB kriterlerine uygun olarak 28 günü baz almışız.

Marketlerde bu konuda denetimler yapıldığına da işaret eden Afyon, marketlerde bulunan yumurtalarda 28 günün ardından raftan toplanma kriterinin bulunduğunu söyledi.

MARKET DENETİMLERİNE DEVAM

Afyon, marketlerdeki bu denetimlerin eskisi gibi devam edeceğine dikkati çekerek, "Taslakta' 28 günde nihai tüketiciye ulaştırılır' ibaresi var, yani 28 günün ardından tüketiciye ulaşmıyorsa raflardan toplanacak. Rafta kalma süresi olan 28 gün değişmiyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)