Yunanistan ile Türkiye arasında turistik gemi seferleri yeniden başlıyor

Yunanistan turizm kanadında koronavirüs salgını ile ilgili aldığı kararları esnetmeye gitti ve Türkiye ile turistik gemi seferlerini tekrar başlatmaya karar verdi.

Yunanistan daha önce koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile turistik gemi seferlerini askıya almıştı.

Rusya Tur Operatörleri Birliği'nin (ATOR), resmi web sitesinde yayınladığı bilgiye göre artık Yunanistan'dan kalkan turizm seyahat gemileri Türkiye'de iki limana demirleyebilecek. Ayrıca Türkiye'den yolcu gemilerinin Yunanistan'a giriş yapmasına izin verildiği bildirildi.

KARARI YUNAN BAKAN DUYURDU

ATOR’un sitesinde yapılan açıklamaya göre Yunanistan’ın yeni atanan Turizm Bakanı Vasilis Kikilias, daha önce pandemi nedeniyle askıya alınan Türkiye ile turistik gemi seferlerinin yeniden başlatılacağını duyurdu.

TÜRKİYE'DEN YOLCU GEMİLERİNİN YUNANİSTAN'A GİRİŞ YAPMASINA İZİN

Açıklamaya göre Yunanistan hükümetinin koronavirüs ile mücadele amacıyla kurduğu bilim kurulu, Türkiye'den yolcu gemilerinin ülkeye giriş yapmasına izin verdi.

KUŞADASI VE GALATA LİMANLARI YUNAN GEMİLERİNE AÇIK OLACAK

SKAI radyosuna konuk olan Yunanistan Turizm Bakanı Vasilis Kikilias, yaptığı açıklamalarda uzmanların Yunanistan limanlarından kalkan yolcu gemilerinin Kuşadası ve Galata (İstanbul) limanlarına giriş yapmasına ya da oradan geçmesine izin verdiklerini aktardı. Yunan tarafına göre şu anda sadece bu iki liman, Avrupa protokollerine ve sıhhi güvenlik gerekliliklerine uyuyor.

YUNANİSTAN'DA TURİZME İLGİLİ ALINAN DİĞER KARARLAR

Kurul ayrıca ülkede sağlık protokolüne uyan kapalı otel havuzlarının ve kapalı konferans salonlarının kullanılması ile ilgili yasağı kaldırdı.

Kapalı mekanlardaki etkinliklerin kısmen yeniden başlayabileceğine dikkat çeken yetkililer, konferans, seminer ve çalışma toplantılarının özel oturma düzeni ile yüzde 80 kapasite ile kullanılmasını öngörüyor.

Kurul, etkinliklere sadece koronavirüs aşısı yaptırmış ya da hastalığı geçirmiş kişilerin katılmasını öneriyor.