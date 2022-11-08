Yunanistan'da finansal şirketlerin borçlanması arttı

AB ülkeleri arasında finansal şirketlerin varlıkları ile borçlarını gösteren verilere göre Yunanistan'ın ekonomisi olumsuz sinyaller veriyor.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat), finansal kuruluşların toplam finansal varlıkları ve borçluları için yayınladığı 2021 yılına göre yıllık değişim oranında Yunanistan, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tersine ivme gösteriyor.

"Finansal şirketlerin sürekliliği her zaman tartışma konusu"

Ekonomist Prof. Dr. Mahmut Demirbaş paylaşılan göstergede Yunanistan, Polonya ve Finlandiya'nın önemli olduğunu bildirerek, "Bu grafik finansal şirketlerin varlıkları ile borçlarını gösteriyor. Bu şekildeki finansal şirketlerin sürekliliği her zaman tartışma konusu olur ve onlar için paranın maliyeti artar." açıklamasında bulundu.

Yunanistan kötü giden ekonomisi yüzünden gündem değiştiriyor

Demirbaş'a göre Yunanistan'daki finans kuruluşlarının borçları arttığı ve bu durum sürdüğü sürece, iç siyasetini Türkiye üzerinden yapmaya devam edecek.