Yurt dışı lojistik dağıtım ağı kuruluşları 60 milyon liraya kadar destek

Lojistik ihracatın en büyük destekleyici sektörü olan ve girdi maliyetlerinin artmasıyla Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle sorun yaşayan lojistik sektörünün yurt dışına desteklenmesine karar verildi.

Ticaret Bakanlığı sorumluluğunda, gümrükleme, dağıtım, katma değerli lojistik hizmetleri ve tedarik zinciri yönetimi hizmetlerinden en az birini yerine getiren, yurt dışında kurulu lojistik dağıtım ağı (YILDA) kuruluşlarının yüzde 70 oranında ve 60 milyon liraya kadar desteklenmesine karar verildi.

Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı

Reuters'in haberine göre, yurt dışı lojistik dağıtım ağlarının desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Belirli kriterleri yerine getiren Türk firmalar yararlanacak

Destekleme kararı, ilgili ülkede en az 5 bin metrekare depo alanı veya ilgili ülke plakalı en az 50 ticari araca sahip Türkiye'de yerleşik lojistik şirketleri ya da bunlar tarafından kurulan en az yüzde 51 oranında hissesine sahip olunan Türk sermayeli şirketlerini kapsıyor.

Bu şirketler, Ticaret Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları ve sektörel çatı kuruluşları ile ilgili hizmet sektöründeki diğer kuruluşları ifade eden işbirliği kuruluşları tarafından belirlenecek.

Yurt dışında ilk kez kurulan tesislere 60 milyon liraya kadar destek

Buna göre, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen YILDA şirketlerinin yurt dışında ilk kez kurulan tesisleri, bu tesisler ile entegre çalışacak dağıtım ağının cep depolarının ve bu ağın işletilmesine yönelik giderleri ile yurtdışı stratejik varlık (YSV) kiralanması ve işletmesi giderleri yüzde 70 oranında ve YILDA başına en fazla 60 milyon liraya kadar desteklenecek.

Cep depolarına 24 milyon lire destek

Bu kapsamda, yurt dışında kiralanan üçüncü parti lojistik hizmetlerinin satın alındığı, bakanlıkça uygun görülen cep depolar ve tesislerin giderleri ilk 2 yıl yüzde 70, diğer yıllar yüzde 50 oranında ve YILDA başına yıllık en fazla 24 milyon liraya kadar destek sağlanacak.

Reklam ve eleman gidermeri için 4.8 milyon lira destek

Bu şirketlerin reklam tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yüzde 50 oranında ve YILDA başına yıllık en fazla 3 milyon liraya, bu şirketlerde yurt dışında istihdam edilen nitelikleri bakanlıkça belirlenen aynı anda en fazla 10 kişinin brüt ücretleri ilk 2 yıl yüzde 70 diğer yıllar yüzde 50 oranında YILDA başına yıllık en fazla 4.8 milyon lira tutarında desteklenecek.

Teknik altyapı için 3.6 milyon lira destek

Yük sahipleri ve taşımacılarını aynı platformda buluşturmak üzere Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen navlun borsalarının kurulumu ve teknik altyapısının oluşturulmasına yönelik giderlere de yüzde 60 oranında ve en fazla 3.6 milyon lira tutarında destek verilecek.

Toplam destek süresi 10 yıl

Bu kapsamda kurulan ve işletilen YILDA'larda Türk menşeli ürünlere en az yüzde 50 oranında yer tahsis edilecek. Karara göre, iş birliği kuruluşları destek unsurlarından en fazla 5 yıl süreyle yararlanılabilecek. Ticaret Bakanlığı performans kriterleri kapsamında yapacağı değerlendirme sonucunda son 3 yıl boyunca performans kriterlerini karşılayan YILDA'lara 5 yılı aşmamak üzere ilave destek süresi verebilecek. Toplam destek süresi 10 yılı aşamayacak. Performans kriterlerini birbirini izleyen 3 yıl boyunca karşılamayan YILDA'lar destek kapsamı dışında bırakılacak.

Bir yıl içinde 8 YILDA'ya destek sağlanacak

Karar kapsamında her yıl desteklenecek YILDA sayısı Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek. Yıllara sâri olmak üzere desteklenen YILDA sayısı toplam 8'i geçemeyecek.