Yurt dışı üretici fiyat endeksi açıklandı

Yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 97,11, aylık yüzde 2,61 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, nisan ayı "Yurt Dışı ÜFE" verisi yayınlandı. YD-ÜFE 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 97,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,83 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat yıllık yüzde 97,07 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 98,92, imalatta yüzde 97,07 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 110,21, dayanıklı tüketim malında yüzde 84,97, dayanıksız tüketim malında yüzde 79,62, enerjide yüzde 241,59, sermaye malında yüzde 82,39 artış olarak kayıtlara geçti.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat aylık yüzde 2,63 yükseldi

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 1,81, imalatta yüzde 2,63 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,72, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,14, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,52, enerjide yüzde 7,39, sermaye malında yüzde 3,37 artış olarak gerçekleşti.