Yurt dışı üretici fiyat endeksi ağustosta yıllık yüzde 118,94 arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, ağustosta yıllık yüzde 118,94, aylık ise yüzde 2,64 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜFE), ağustos ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı.

YD-ÜFE 2022 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,64, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 39,79, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 118,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 88,82 artış gerçekleşti.



Yurt dışı üretici fiyat endeksinin verileri