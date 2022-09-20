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- Yurt dışı üretici fiyat endeksi ağustosta yıllık yüzde 118,94 arttı
Yurt dışı üretici fiyat endeksi ağustosta yıllık yüzde 118,94 arttı
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, ağustosta yıllık yüzde 118,94, aylık ise yüzde 2,64 artış gösterdi.
- Haber Merkezi
- 20.09.2022 - 10:01
- Güncelleme : 20.09.2022 - 10:28
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜFE), ağustos ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı.
YD-ÜFE 2022 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,64, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 39,79, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 118,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 88,82 artış gerçekleşti.
Yurt dışı üretici fiyat endeksinin verileri
- Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde116,48, imalatta yüzde118,98 artış olarak gerçekleşti.
- Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde130,78, dayanıklı tüketim malında yüzde102,47, dayanıksız tüketim malında yüzde104,51, enerjide yüzde244,92, sermaye malında yüzde107,74 artış olarak gerçekleşti.
- Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde2,16, imalatta yüzde2,65 artış olarak gerçekleşti.
- Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde2,68 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde4,11 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde3,04 artış, enerjide yüzde8,36 azalış, sermaye malında yüzde3,66 artış olarak gerçekleşti.
- YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası yüzde79,89, tütün ürünleri yüzde81,19, metal cevherleri yüzde97,85 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde244,92, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde144,34, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde140,32 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
- YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünleri yüzde8,36, metal cevherleri yüzde2,34, tütün ürünleri yüzde0,84 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde5,84, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde5,61, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde5,11 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.