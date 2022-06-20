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    Yurt dışı üretici fiyat endeksi mayısta yıllık yüzde 100,54 arttı

    Yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 100,54, aylık yüzde 6,51 arttış gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 10:09
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    Yurt dışı üretici fiyat endeksi mayısta yıllık yüzde 100,54 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye, mayıs ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yayınlandı.

    YD-ÜFE  2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 6,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 23,92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 100,54 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,12 artış gerçekleşti.

    Merkez Bankası'nın konu ile ilgiil rakamları da içeren web sitesindeki açıklama şöyle:

     

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