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Yurt dışı üretici fiyat endeksi nisanda arttı
Yurt dışı üretici fiyat endeksi nisanda, mart ayına kıyasla yüzde 7,14, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,31 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 29,45 artış kaydetti.
- AA
- 20.05.2021 - 10:55
- Güncelleme : 20.05.2021 - 11:06
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı.
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞINDA YÜKSELİŞ
Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 36,54, imalatta yüzde 35,29 yükseliş görüldü.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara malında yüzde 40,65, dayanıklı tüketim malında yüzde 32,83, dayanıksız tüketim malında yüzde 28,10, enerjide yüzde 209,98, sermaye malında yüzde 25,98 yükseliş dikkati çekti.
Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 7,29, imalatta yüzde 7,14 artış olarak belirlendi.