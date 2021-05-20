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Yurt dışı üretici fiyat endeksi nisanda arttı

Yurt dışı üretici fiyat endeksi nisanda arttı

Yurt dışı üretici fiyat endeksi nisanda, mart ayına kıyasla yüzde 7,14, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,31 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 29,45 artış kaydetti.