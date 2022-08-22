Yurt dışı üretici fiyat endeksi, temmuzda yıllık yüzde 111,34 arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Temmuz 2022 verileri yayınlandı. Endeks yıllık yüzde 111,34, aylık ise yüzde 0,66 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2022 tarihli yurt dışı üretici fiyat endeksini (YD-ÜFE) yıllık yıllık yüzde 111,34, aylık ise yüzde 0,66 artışla açıkladı.

YD-ÜFE 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,66, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 36,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 111,34 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 81,69 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat yıllık yüzde 111,34 yükseldi

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 110,75, imalatta yüzde 111,34 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 124,56, dayanıklı tüketim malında yüzde 94,23, dayanıksız tüketim malında yüzde 95,60, enerjide yüzde 271,73, sermaye malında yüzde 96,62 artış olarak gerçekleşti.