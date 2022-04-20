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    Yurt dışı üretici fiyatları martta aylık yüzde 7,29 arttı

    TÜİK, mart ayına ait Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Dünyada artan enflasyona paralel olarak bu göstergelerde de artış yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 10:25
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    Yurt dışı üretici fiyatları martta aylık yüzde 7,29 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart 2022, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 105,82, aylık yüzde 7,29 arttı

    YD-ÜFE 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 7,29, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 105,82 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,47 artış gerçekleşti.

    Sanayinin iki ana sektöründen imalat yıllık yüzde 105,74 arttı

    Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 109,63, imalatta yüzde 105,74 artış olarak gerçekleşti.

    Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 122,84, dayanıklı tüketim malında yüzde 95,55, dayanıksız tüketim malında yüzde 87,04, enerjide yüzde 240,52, sermaye malında yüzde 87,08 artış olarak kayıtlara geçti.

    Yurt dışı üretici fiyatları martta aylık yüzde 7,29 arttı #1

    Sanayinin iki ana sektöründen imalat aylık yüzde 7,27 yükseldi

    Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 8,20, imalatta yüzde 7,27 artış olarak gerçekleşti.

    Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 7,91, dayanıklı tüketim malında yüzde 6,86, dayanıksız tüketim malında yüzde 6,24, enerjide yüzde 29,83, sermaye malında yüzde 4,86 artış oldu.

    Yurt dışı üretici fiyatları martta aylık yüzde 7,29 arttı #2

    Yıllık YD-ÜFE'ye göre 16 alt sektör daha düşük, 9 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

    YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası yüzde 70,63, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 75,44, tütün ürünleri yüzde 79,35 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 240,52, ana metaller yüzde 147,57, kimyasallar ve kimyasal ürünle yüzde123,21 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

    Yurt dışı üretici fiyatları martta aylık yüzde 7,29 arttı #3

    Yıllık YD-ÜFE'ye göre 15 alt sektör daha düşük, 10 alt sektör daha yüksek değişti

    YD-ÜFE sektörlerinden motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 4,36, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 4,70, tütün ürünleri yüzde 4,92 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 29,83, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 10,94, metal cevherleri yüzde 10,86 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak belirtildi.


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