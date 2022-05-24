Yurt dışı varlıkları, yüzde 2,5 azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, birinci çeyrek Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan 1. çeyrek Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini paylaştı.

Buna göre, 2022 Mart sonu itibarıyla Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 2,5 oranında azalışla 286,5 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 1,7 oranında azalışla 514 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Net UYP mart sonunda -227,5 milyar ABD doları oldu

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2021 yıl sonunda -228,8 milyar ABD doları iken 2022 Mart sonunda -227,5 milyar ABD doları seviyesinde yaşandı.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 1,4 oranında azalarak 65,7 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,3 oranında artarak 97,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.





Varlıklar alt kalemlerine göre

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2021 yıl sonuna göre yüzde 4,7 oranında azalışla 105,9 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,6 oranında azalışla 121,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 5,4 oranında artışla 54,3 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemlerine göre

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2021 yıl sonuna göre yüzde 12,1 oranında azalışla 107,2 milyar ABD doları seviyesinde kayıtlara geçti.

Portföy yatırımları

Portföy yatırımları 2021 yıl sonuna göre yüzde 5,2 oranında azalışla 91 milyar ABD doları oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2021 yıl sonuna göre yüzde 0,4 oranında azalışla 18,4 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 31,1 oranında azalışla 2,4 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 4,7 azalışla 43,2 milyar ABD doları seviyesine geldi.

Diğer yatırımlar

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2021 yıl sonuna göre yüzde 3,6 oranında artarak 315,8 milyar ABD doları oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2021 yıl sonuna göre yüzde 3 oranında artarak 35,9 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı yüzde 21,7 oranında artarak 11,8 milyar ABD doları olarak kayıtlara geçti.

Uluslararası Yatırım Pozisyonu nedir

Uluslararası Yatırım Pozisyonu, bir ülkede yerleşik kişilerin, yurt dışında yerleşik kişilerden olan finansal alacakları ile rezerv varlıklarının ve yurt dışında yerleşik kişilere olan finansal yükümlülüklerinin belirli bir tarihteki stok değerini gösteren tablonun adıdır.

Net uluslararası yatırım pozisyonu nedir

Toplam uluslararası finansal varlıklar ve rezerv varlıklar ile toplam uluslararası finansal yükümlülüklerin farkı net uluslararası yatırım pozisyonu olarak adlandırılır.