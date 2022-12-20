Yurt dışına 'yeşil hizmet' veren firmalar destekleniyor

İhracat desteklerinden yararlanan sektörlere yurt dışında "yeşil hizmet" veren firmalar da katıldı.

Dünyada karbon salınımını en aza indirecek uygulamalar desteklenirken Türkiye de bu konuda faaliyet gösterenleri destek kapsamına aldı.

Ticaret Bakanlığı, yurt dışına çevre kirliliği ve iklim değişikliği alanında danışmanlık ve teknik destek veren firmaları da hizmet ihracatı desteklerinden yararlandıracak.

Bu desteklerden yararlanmak için son 2 yıl içinde her yıla ilişkin ticari faaliyet gelirlerinin en az yüzde 51'inin yeşil hizmet gelirlerinden elde edilmesi şartı aranıyor.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, nisan ayında Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Kararla, yeşil hizmetler sektörü de hizmet ihracatına ilişkin desteklerden yararlandırılacak sektörlere dahil edilmişti.

"Yeşil hizmetler" kapsamı

Karara göre; altyapıya ilişkin olmayan, çevre kirliliğinin önlenmesi ve kirlenmenin durdurulması, kirlenmenin etkilerinin giderilmesi veya azaltılması, özellikle iklim değişikliğinin ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik alınan teknik önlemlere uyumun sağlanması, çevre unsurlarının sürdürülebilir kullanımının ve gelişmesinin sağlanması amacıyla verilen danışmanlık, teknik destek, belgelendirme ve uygunluk değerlendirme hizmetleri, "yeşil hizmetler" kapsamında yer alıyor.

Hangi destekler veriliyor?

Yeşil hizmetler için tescil ve koruma, pazara giriş belgeleri, veri tabanı üyeliği, reklam, tanıtım ve pazarlama, birim, yurt dışı etkinlik katılımı ile istihdam gibi konularda destek sağlanacak.

Tescil ve koruma desteği, pazara giriş belgeleri ve veri tabanı üyelik desteği kapsamında, yararlanıcıların giderleri yüzde 60 oranında ve yıllık en fazla 600 bin lira desteklenecek.

Yıllık en fazla 720 bin lira

Yararlanıcıların en fazla 5 biriminin vergi, resim ve harç dahil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderlerine her bir ülke için en fazla 5 yıl boyunca yüzde 60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 720 bin lira destek verilecek.

Aylık en fazla 6 bin lira

Firmaların sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşmak üzere istihdam ettikleri üniversitelerden yeni mezun, aynı anda en fazla 2 personelinin brüt maaşı, en fazla 5 yıl boyunca yüzde 50 oranında desteklenecek ve personel başına aylık en fazla 6 bin lira destek sağlanacak.

Tanıtım için 1 milyon 200 bin lira

Yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri en fazla 5 yıl boyunca yararlanıcılar için yüzde 60 oranında ve yıllık en fazla 1 milyon 200 bin lira, iş birliği kuruluşları için Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde yüzde 70 oranında ve yıllık en fazla1 milyon 200 bin lira tutarında desteklenecek.

AA'nın haberine göre, yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlıkça belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri, yararlanıcılar için yüzde 60 oranında ve etkinlik başına en fazla 180 bin lira, iş birliği kuruluşları için yüzde 70 oranında ve etkinlik başına en fazla 300 bin lira tutarında destekten yararlanacak.