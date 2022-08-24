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    Yurt dışında çalışan işçiler için vergi muafiyeti geliyor

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurt dışında çalışan Türk işçiler için vergi muafiyeti için çalışmaları hızlandırdıklarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 19:18
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    Yurt dışında çalışan işçiler için vergi muafiyeti geliyor

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurt dışında çalışan Türk işçiler için vergi müjdesini verdi.

    Nebati, Twitter hesabından duyuru yaptı.

    Bakan Nebati, "Bakanlığımız bünyesinde geçtiğimiz aylarda gündemimize aldığımız 'yurt dışında çalışan işçilerimize gelir vergisi istisnası getirilmesi' husundaki çalışmalarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hızlandırarak firmalarımızın ve insanımızın önünü açacağız." dedi.

    Ayrıntılar geliyor...


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