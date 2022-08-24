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Yurt dışında çalışan işçiler için vergi muafiyeti geliyor

Yurt dışında çalışan işçiler için vergi muafiyeti geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurt dışında çalışan Türk işçiler için vergi muafiyeti için çalışmaları hızlandırdıklarını açıkladı.