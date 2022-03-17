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    Yurt dışında yerleşik kişiler, 289,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı

    Merkez Bankası tarafından yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku verileri yayınlandı.
    • AA
    • 17.03.2022 - 16:35
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    Yurt dışında yerleşik kişiler, 289,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı

    Yayınlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Menkul Kıymet İstatistiklerine göre yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 289,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

    Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Mart haftasında net 289,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 121 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 200 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

    HİSSE SENEDİ STOKU AZALDI

    Yurt dışında yerleşik kişilerin 4 Mart itibarıyla 17 milyar 538,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 11 Mart'ta 16 milyar 770,7 milyon dolara indi.

    Yurt dışında yerleşik kişiler, 289,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı #1

    DİBS VE ŞBS STOKLARI GERİLEDİ

    Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 2 milyar 535,1 milyon dolardan 2 milyar 283,9 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları da 146,7 milyon dolardan 140,3 milyon dolara düştü.


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