Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 285.9 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Ocak haftasında net 285 milyon 900 bin dolarlık hisse senedi ve 491 milyon 100 bin dolarlık DİBS alırken, 2 milyon 500 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Ocak haftasında net 285 milyon 900 bin dolarlık hisse senedi ve 491 milyon 100 bin dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı. Buna karşılık 2 milyon 500 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

HİSSE SENEDİ STOKU YÜKSELDİ

Yurt dışında yerleşik kişilerin 31 Aralık 2020 itibarıyla 29 milyar 48 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 30 milyar 744 milyon 600 bin dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 8 milyar 597 milyon 500 bin dolardan 9 milyar 159 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 2 milyon 500 bin dolarlık satışla 224 milyon 800 bin dolardan 222 milyon 300 bin dolara düştü.